Дальневосточный федеральный университет на три дня стал площадкой для одного из главных событий года. 10 сентября здесь начал работу VIII Восточный экономический форум (ВЭФ).

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на презентации в режиме видеоконференции результатов развития Дальнего Востока

В форуме примет участие Владимир Путин — президент уже прибыл во Владивосток. 11 сентября глава государства ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока, проведет совещание по развитию городов региона, обсудит создание культурно-образовательных кластеров в России и встретится с руководителем Приморья Олегом Кожемяко.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин, проводит совещание в режиме видеоконференции по реализации программы развития дальневосточных городов

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Деловая программа ВЭФ в 2023 году включает в себя более девяти десятков мероприятий по современным вопросам российской и глобальной повестки. Всего в ВЭФ примут участие представители 50 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, прибыли делегации из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

Сообщается, что Путин намерен в рамках форума переговорить с рядом государственных деятелей, в частности, с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

Александр Кряжев/РИА Новости

Виталий Аньков/РИА Новости

Александр Вильф/РИА Новости

В рамках форума состоятся панельные сессии, круглые столы, дебаты, бизнес-завтраки и диалоги. Всего же запланировано более 400 выступлений. Спикеры и докладчики проанализируют изменения в мире и ситуацию в международной экономике. Главной темой ВЭФ станет нарратив «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Гостей будут угощать традиционными дальневосточными блюдами и морепродуктами, а среди выставок особо выделяется «Дом сокола». На этой выставке посетители смогут увидеть настоящих соколов. У каждой птицы будет свой сопровождающий.

Кирилл Зыков/РИА Новости Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время открытия павильона «Дом сокола» на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке