Владимир Путин прибыл во Владивосток на VIII Восточный экономический форум
Дальневосточный федеральный университет на три дня стал площадкой для одного из главных событий года. 10 сентября здесь начал работу VIII Восточный экономический форум (ВЭФ).
В форуме примет участие Владимир Путин — президент уже прибыл во Владивосток. 11 сентября глава государства ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока, проведет совещание по развитию городов региона, обсудит создание культурно-образовательных кластеров в России и встретится с руководителем Приморья Олегом Кожемяко.
Деловая программа ВЭФ в 2023 году включает в себя более девяти десятков мероприятий по современным вопросам российской и глобальной повестки. Всего в ВЭФ примут участие представители 50 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, прибыли делегации из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
Сообщается, что Путин намерен в рамках форума переговорить с рядом государственных деятелей, в частности, с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.
В рамках форума состоятся панельные сессии, круглые столы, дебаты, бизнес-завтраки и диалоги. Всего же запланировано более 400 выступлений. Спикеры и докладчики проанализируют изменения в мире и ситуацию в международной экономике. Главной темой ВЭФ станет нарратив «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».
Гостей будут угощать традиционными дальневосточными блюдами и морепродуктами, а среди выставок особо выделяется «Дом сокола». На этой выставке посетители смогут увидеть настоящих соколов. У каждой птицы будет свой сопровождающий.