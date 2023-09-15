Россиян припугнули ростом цен на недорогое импортное вино уже в декабре 2023 года. По крайней мере, такой прогноз высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. С чем же связан такой прогноз и станет ли импортное вино дорогим новогодним деликатесом?

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Шапкина, виной всему — изменение таможенного тарифа. На данный момент цены находятся на прежнем уровне, однако уже к декабрю стоимость импортного вина недорогого сегмента из недружественных стран может быть увеличена, причём в два раза.

Он подчеркнул также, что изменения цен коснутся лишь импортных недорогих вин, а вот остальной алкоголь по цене останется на прежнем уровне. Исключением станет лишь элитная крепкая алкогольная продукция — она также может подорожать. Связано это, впрочем, не с таможенным тарифом, а с изменениями в курсах валют.

Примечательно, что специалисты отмечают рост спроса на алкогольную продукцию в целом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росалкогольтабакрегулирование, продажи алкогольной продукции в России в январе–июле 2023 года выросли на 4%. В сегменте спиртных напитков с крепостью выше 9% наблюдается рост на 2,9%. Потребление водки по сравнению с аналогичным периодом 2022 года не изменилось, а вот розничные продажи слабоалкогольных напитков выросли на 17,6%.

Значит ли это, что алкогольные корпорации решили дополнительно «прогреть» рынок и создать ажиотаж не только к новогодним праздникам, но и в оставшиеся осенние месяцы?

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз в комментарии ИА Регнум подчеркнул, что к Новому году никогда ничего не дорожает — вовсе наоборот, «как и во всех других отраслях», обычно всё дешевеет. В особенности это касается алкоголя.

«Хотя бывают «сумасшедшие» продукты типа огурцов, которые в два-три раза дорожают «на дефиците». Тут случай исключительный: вина европейского разлива должны вроде бы вырасти в цене. С 1 августа пошлина поднялась, продукция с 1 августа уже поступает по новым пошлинам, но в России такой огромной запас импортной продукции из этих стран, что розница вообще могла бы не повышать цены до Нового года. Нам бы хватило старой продукции», — сказал Дробиз.

Он напомнил, что один из основных импортёров вина из Европы в Россию — федеральные сети ритейлеров, у которых есть дополнительные запасы продукции, многое будет зависеть от их поведения.

А вот гендиректор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский в беседе с ИА Регнум выразил уверенность, что возможный рост цен реален, и один из факторов — это запрет на импорт дорогого алкоголя в Россию. Другой фактор, по его словам, это повышение налога на продажу алкоголя внутри страны.

«К тому же у нас фактически идёт параллельный импорт, и в рамках него всё везётся сложнее, дольше и дороже. Как правило, к Новому году фактически иссякают запасы алкоголя, которые были закуплены в прошлом году, и будут закупаться новые. Соответственно, и цены вырастут. Не забывайте также, что и доллар вырос на 30%. Импортный алкоголь станет дороже минимум в два раза», — сказал Петропольский.

Специалист отметил, что хороший российский алкоголь стоит уже как иностранный, а когда подорожает и тот, то российские производители под шумок поднимут цены: «Это будет связано не столько с какими-то изменениями, сколько с инфляцией, необходимостью повышения зарплат, необходимостью бороться с сегодняшними конъюнктурными предложениями. Поэтому все просто возьмут и повысят цены».

Примечательно, что ажиотажный спрос на алкогольную продукцию наблюдался и год назад — осенью 2022-го. Тогда сообщалось, что спрос ощутимо вырос на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. В Ассоциации компаний розничной торговли сообщали, что в крупных сетях начали заканчиваться запасы иностранного алкоголя — виски, рома, ликеров, а также европейских марок коньяка и текилы. Связано это было, в том числе, и с санкциями производителей в отношении России. При этом уже в прошлом ноябре Минпромторг включил около 40 позиций импортного алкоголя в список параллельного импорта.

Однако сейчас Вадим Дробиз напоминает о заявлении Ассоциации розничной торговли, согласно которому до Нового года цены на импортные вина повышать не собираются. Он отметил, что такое заявление организация сделала, сверившись с запасами алкоголя в России.

«Не думаю, что паника должна быть. В декабре точно ничего не будет дорожать, а вот про октябрь–ноябрь некоторые импортёры говорили, что они готовы незначительно повысить цены — на 10–20%. После повышения пошлин цена, возможно, и будет выше, но сейчас будет какой-то промежуточный этап с повышением не более 10–15%. Поэтому устраивать ажиотаж в рознице и закупаться к Новому году в сентябре–октябре глупо. Из-за 200–500 рублей какой смысл? Не стоит поддаваться призывам к дополнительным закупкам», — сказал Дробиз.

Он напомнил, что в октябре прошлого года лоббисты также пытались вызвать ажиотаж, однако обещанный рост цен в итоге не произошёл: «Это чистой воды лоббизм интересов розницы».

Алексей Петропольский, в свою очередь, выразил уверенность, что алкоголя на столах у россиян точно меньше не станет, поскольку предложение на рынке будет, как и было. «Проблема в том, что покупать будут меньше и оборот будет меньше. Всё это будет компенсироваться более высокой ценой», — объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что в России останется проблема суррогатного алкоголя, однако роста объёмов его поставок на рынок ждать не стоит: «Его производили и покупали в «глубоких» регионах, где люди не разбираются, причём по ценам сильно ниже фактической стоимости. Думаю, государство продолжит с этим бороться».

Серьезным дорогим алкоголем на сегодняшний момент торгуют только крупные сети, а им невыгодно торговать суррогатом, потому что штрафы фактически равны выручке за год — это несопоставимо с выручкой от продаж фальшивок, резюмировал эксперт.