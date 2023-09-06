В Германии начала свою работу Мюнхенская выставка автомобилестроения и мобильности IAA Mobility. Международный автомобильный салон проходит под патронажем Союза автопромышленности Германии. В нём участвуют главные производители машин со всего мира.

ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI Концептуальный спорткар Mercedes-Benz Vision One-Eleven

Так, испанская фирма CUPRA представила в Мюнхене на обозрение концепт-кар DarkRebel — в нём есть как оригинальные дизайнерские решения, так и элементы привычной линейки. У автомобиля большие колёсные диски необычной формы, а с помощью задних фонарей конструкция сливается в единый инструмент.

ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI Концептуальный спорткар Mercedes-Benz Vision One-Eleven

ТАСС/EPA/RONALD WITTEK Концепт-кар Cupra DarkRebel

ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI

ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI Салон автомобиля MG Cybester

А вот китайская компания BYD — один из лидеров автопрома страны — отправила на выставку два своих электрических автомобиля — Seal и Seal U. Они впервые демонстрируются на европейском рынке. Seal U поступит в продажу на территории Европы в 2024 году и, как надеются в компании, составит конкуренцию другим автограндам — Tesla Model Y и Volkswagen ID4.

ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI Электромобиль BYD Seal

ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI Электромобиль BYD Seal

ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe BMW «нового класса»

ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI Модель автомобиля Lamborghini Huracan из кубиков Lego

Со своим электрокаром, получившим название Experimental, в IAA Mobility участвует и Opel. Особенность автомобиля состоит в том, что 4D-визор в передней части оборудован лидаром, радарными датчиками и набором камер. Благодаря этому новшеству боковые зеркала на машине отсутствуют за ненадобностью.

ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI Электрический микроавтобус Volkswagen ID. BUZZ Pro

ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI ASZ M-Cro Microlino Dolce

Не обошлось и без громких заявлений. Глава группы защиты интересов сектора автомобилестроения Хильдегард Мюллер в интервью местным СМИ заявила, что Германия потеряла свою конкурентоспособность на рынке и начинать инвестиции в автомобильную промышленность в стране становится всё менее целесообразным. Она посетовала на то, что в стране слишком дорогая энергетика, слишком высокие налоги и взносы и слишком много бюрократии.