В России могут заблокировать мессенджер WhatsApp, которым (если судить по данным Mediascope, которые в начале года приводили «Ведомости») ежесуточно пользуются около 76 млн наших сограждан.

Иван Шилов ИА Регнум

О вероятности блокировки одним из первых сообщил зампред профильного комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. С ним согласился глава этого комитета Александр Хинштейн. Запрет WhatsApp допустил и руководитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Наконец, то, что мессенджер может быть заблокирован, подтвердили ТАСС в Роскомнадзоре. Там пояснили, что к такому шагу может привести распространение через WhatsApp запрещённой информации.

WhatsApp под подозрением

Этот бесплатный сервис по обмену текстовыми и голосовыми сообщениями — последний действующий в России продукт американской транснациональной корпорации Meta. В марте прошлого года, напомним, Meta по решению суда была признана экстремистской структурой и запрещена в Российской Федерации.

Два известных приложения, которыми владеет Meta (Facebook и Instagram, организации, деятельность которых запрещена в РФ) были тогда же, в марте 2022 года, заблокированы.

В качестве причины для запрета Facebook Роскомнадзор назвал политику администрации соцсети, которая — вопреки просьбам российской стороны — ограничивала доступ к аккаунтам отечественных СМИ. Показательно, что сразу после блокировки в России, администрация Facebook разрешила размещать в соцсети посты с пожеланиями смерти российскому и белорусскому президентам и сняла ограничения на «проявления языка ненависти» в связи с СВО.

Причиной ограничения доступа к Instagram Роскомнадзор назвал то, что Meta разрешила публиковать на платформе посты с призывами к насилию в отношении граждан России. Решение было принято во исполнение требования Генпрокуратуры.

В обоих случаях — и в Facebook, и в Instagram — экстремистский контент мог размещаться в постах, которые адресованы неограниченному числу пользователей. Мессенджер WhatsApp, заточенный под сугубо приватный обмен сообщениями, под запрет не попал.

Но недавно в Meta сообщили, что в мессенджере появится возможность создания публичных каналов — подобных тем, что уже несколько лет существуют в Telegram.

Это «опубличивание», собственно, и взволновало наших законодателей.

Поэтому депутат Горелкин и заявил, что позиция властей в отношении WhatsApp может быть пересмотрена, а его коллега Хинштейн предположил — запуск русскоязычных каналов в американском мессенджере может закончиться полной его блокировкой в РФ. Сенатор Бондарев напомнил пользователям об альтернативах — Яндекс-мессенджере и том же Telegram.

Помимо опасности превращения мессенджера в площадку для фейков и антироссийской пропаганды, есть и вторая возможная претензия. Её ранее упоминали сами представители IT-сообщества — она касается уязвимости данных пользователей WhatsApp.

Приложение критиковали за слабую защищенность личных сведений от взлома. А создатель Telegram Павел Дуров открыто называл WhatsApp «инструментом слежки».

Два решения проблемы

Работа WhatsApp заблокирована или ограничена и в нескольких других странах, в основном азиатских. Так, мессенджер не работает в Китае, Омане, Катаре и Мьянме. На постсоветском пространстве WhatsApp не функционирует в Туркмении.

Примечательно, что в Иране, власти которого уже давно пытаются бороться с мессенджерами, WhatsApp работает. Правда, не всегда: во время разного рода социальных волнений в стране иранские власти ограничивают доступ к мессенджеру.

Последний по времени запрет имел место в сентябре прошлого года. Тогда в Иране вспыхнули акции протеста, которые, по оценке властей, грозили подрывом основы национальной безопасности.

В России также существует опыт блокировки мессенджера — с довольно спорными результатами.

С апреля 2018 по июнь 2020 года в стране был официально заблокирован Telegram. Но к серьезному оттоку пользователей это не привело: большинство клиентов мессенджера установило встроенные инструменты для обхода ограничения.

С началом СВО зарубежные спецслужбы активно включились в процесс вербовки сторонников на территории России и в информационную войну, в том через Telegram. Мессенджер не блокируется, но наши правоохранители внимательно отслеживают незаконный контент, связанный с экстремизмом, дискредитацией армии и терроризмом.

Таким образом, есть два пути работы с мессенджерами.

Первый — блокировка (что не исключает её обхода). Второй — отсеивание противоправного контента, задержание авторов отдельных Telegram-каналов, как было с администратором «Кремлевской прачки» и автором канала Moscow Calling (но такую антикриминальную и антиэкстремистскую борьбу приходится вести, что называется, в ручном режиме).

Вопрос, какой из двух путей будет избран в этот раз применительно к новым каналам в WhatsApp? Что касается технической стороны дела, то эксперты не сомневаются, что сама по себе блокировка будет несложна.

Оценка угроз

Соответствующий опыт у Роскомнадзора уже есть. Тем более что Meta не принимает таких же усилий к доступу пользователей в обход запретов, какие в своё время предпринимал Telegram, сказал ИА Регнум владелец интернет-компании LiveInternet и экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Иное дело, что опасность превращения WhatsApp в рассадник нежелательного контента, по мнению эксперта, пока невелика.

«Если сравнивать WhatsApp и Telegram, то первый пока ещё — невинный ребёнок. При наилучших раскладах ему удастся достичь каких-то сравнимых показателей только через несколько лет», — полагает собеседник.

При этом он заметил, что считает политику наших интернет-регуляторов «странноватой». «Мы изгоняем из России определённые сайты — но они «сбегают», перемещают свой контент в YouTube и Telegram», где эта информация всё равно остаётся в доступе, заметил Клименко. «В WhatsApp ещё никто не сбегал. Но если и сбежит, то до уровня популярности первых двух ресурсов у него целая бесконечность», — полагает Клименко.

При этом надо учесть, у WhatsApp есть своя давняя ядерная аудитория, добавил эксперт. Мессенджер «исторически распространён в российских регионах», где его используют для школьных и домовых чатов.

Логика Роскомнадзора понятна — «русофобский и экстремистский Facebook забанен», а его собрат по Meta остаётся в доступе, рассуждает в комментарии ИА Регнум гендиректор компании «Ашманов и партнёры», член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов.

«Но, — указывает эксперт, — обращу внимание, что WhatsApp не занимался собственным контентом, не являлся средством массовой информации, и там даже нельзя было создавать большие группы. Хотя и там что-то распространяется, например всякие страшилки для родителей».

В любом случае, отмечают эксперты, забанить — ограничить доступ WhatsApp в России, как уже говорилось выше, будет просто. Другое дело, что у этого решения могут быть не только политические, но и сугубо технические последствия, считают эксперты. По мнению Ашманова, возможны сложности и перебои с интернетом в России.

Проблемная сигнатура

Сейчас у интернет-провайдеров установлены системы DPI — Deep Packet Inspection, отмечает Ашманов. Технология предназначена для проверки проходящих по Сети пакетов данных по их содержимому, для того чтобы регулировать и фильтровать трафик и собирать статистические данные.

Проще говоря, мощные системы могут отличать доступ в Telegram от доступа в WhatsApp, а доступ в пока не заблокированную «Википедию» — от попытки доступа в запрещённый Facebook.

Отечественные разработчики DPI говорят, что система может увидеть попытку передать трафик WhatsApp, распознать сигнатуру (то есть определённый набор данных при их передаче по протоколу TCP) и заблокировать её, отмечает Ашманов.

«Наверное, это технически реализуемо. Насколько быстро WhatsApp может поменять сигнатуру — про это сказать не могу. Но первое время колбасить всех будет не по-детски», — полагает эксперт.

Ашманов также напомнил: попытка запрета Telegram была неудачной, потому что после блокировки многие недружественные зарубежные платформы типа Amazon и Google начали срочно выдавать Telegram много своих IP-адресов, чтобы мессенджер продолжал работу в России в обход решения суда.

Роскомндадзор тогда ответил, и, как считает Ашманов, не вполне удачно. В борьбе с обходом запрета на Telegram ведомство начало без разбору блокировать IP-адреса Amazon. Под раздачу попали сотни тысяч адресов хостингового провайдера Amazon Web Services, из-за чего вне доступа оказались «невиновные» сайты, сообщал тогда РБК.

«РКН начал махать шашкой, и в итоге многое повалилось», — напомнил Ашманов. Теперь, если запрет на WhatsApp будет введён, техническим исполнителям надо будет избежать таких эксцессов.