Авиалайнер Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, утром 12 сентября аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Борт принадлежит «Уральским авиалиниям». В результате аварийной посадки никто не пострадал. Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов выбирали с воздуха. Эвакуация происходила в Убинском районе при помощи надувных трапов.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

По словам авиапассажиров, нештатная ситуация произошла в тот момент, когда самолёт уже подлетал к Омску, экипаж сработал профессионально.

Всего в самолёте было 159 пассажиров (из них 23 ребёнка) и шестеро членов экипажа. Пассажиров воздушного судна доставили в ДК ближайшего села Убинское, откуда люди смогут отправиться в Омск и Новосибирск, проинформировала пресс-служба авиакомпании.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

РИА Новости/ГУ МЧС России по Новосибирской области Капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов

ТГ «Уральских авиалиний"/ТАСС Экипаж воздушного судна «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку

Причиной аварийной посадки могли стать проблемы гидросистемы самолёта, сообщил TACC избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

РИА Новости/Владимир Николаев Деталь самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе

Это предположение подтверждается аудиозаписью переговоров пилотов Airbus A320 c диспетчерами перед аварийной посадкой, которая имеется в распоряжении ИА Регнум. Из разговора следует, что имел место отказ гидравлической системы — гидравлика вытекла полностью. Экипаж уточнял погоду в Новосибирске, направление ветра. Все координаты для посадки были названы, пилотам пожелали удачи.

Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, в свою очередь, назвал в качестве причины посадки в поле риск нехватки топлива. Он добавил, что экипаж временно отстранён от полётов до конца расследования инцидента. Все пассажиры этого рейса получат выплаты по 100 тыс. рублей.

МЧС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

При этом уже высказывалось мнение, что авиакатастрофы с многочисленными жертвами удалось избежать благодаря мастерству экипажа.

В то время как Airbus A320 совершил посадку в поле, во Владивостоке началось пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента Владимира Путина. Модератор сессии Илья Доронов восхитился мастерством лётчиков и предложил участникам им поаплодировать. Президент присоединился к овациям.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Командир борта Сергей Белов — потомственный летчик. Его дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора. Отец пилота Белова, Владимир Лацабидзе, также был лётчиком гражданской авиации. Более того, в 1989 году он спас жизни людей при авиаинциденте, сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний». Во время взлёта из аэропорта Одессы на лайнере Ту-154, который пилотировал Лацабидзе, произошла несинхронная уборка закрылков. Потребовалась экстренная посадка. Благодаря действиям пилота пострадавших не было. Пилот был награждён орденом Трудового Красного Знамени, напомнили в компании.

Отец Владимира Лацабидзе, дед Сергея Белова, был военным штурманом, служил в Североморске. Он демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

Нынешняя аварийная, но удачная посадка, обошедшаяся без жертв благодаря умелой тактике экипажа, не первый случай подобного рода. 15 августа 2019 года самолёт «Уральских авиалиний» при вылете из столичного аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. Как напоминает ТАСС, в критической ситуации пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки самолёта были полными. Президент Путин присвоил Юсупову и Мурзину звания Героев России.

Дамир Юсупов оценил действия экипажа Белова, подчеркнув, что городится работой коллег. «Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж!» — написал Юсупов на своей странице «ВКонтакте».