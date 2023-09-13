Во Владивостоке 13 сентября завершил работу очередной, 8-й по счёту Восточный экономический форум. Ежегодная международная встреча собирает ведущих представителей бизнеса, власти и экспертов из России и стран-соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Гвоздём программы» — главным событием ВЭФ — стала пленарная сессия 12 сентября, где с речью выступил Владимир Путин. Российский лидер рассказал о стратегической важности Дальнего Востока в XXI веке. Глава государства также затронул ряд вопросов глобальной и национальной экономики, говорил о социальных показателях (в частности упомянул снижение уровня безработицы в России до 3%) и коснулся внешнеполитических тем, в частности отношений России и США.

«Интересы государства — прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. Это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно», — обозначил Путин приоритеты российской власти.

Александр РюминТАСС

РИА Новости/Александр Кряжев

Александр Рюмин/ТАCC Сессия «Передовые российские технологии для развития Дальнего Востока и Арктики»

Юрий Смитюк/ТАСС

По итогам общения с иностранными гостями стало известно о некоторых конкретных решениях в интересах России. Например, стало известно, что Россия уже готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, в том числе Багамами, Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Дипломат также не исключил возможности введения «безвиза» с Китаем.

Александр Рюмин/ТАСС

Александр Рюмин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАCC Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2023

Максим Григорьев/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС Владимир Путин (в центре), журналист РБК Илья Доронов (слева) и вице-президент Лаоса Пани Ятхоту (справа) на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2023

С восточным соседом налаживаются и новые связи по образовательной линии. На ВЭФ стало известно, что Дальневосточный федеральный университет (вуз, на чьей площадке, собственно, и проходил форум) откроется в провинции Гуанчжоу в 2024 году. Он станет первым российским университетом в этом стратегически важном регионе на юге Китая.

Максим Григорьев/ТАСС Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль во время сессии «Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего»

Александр Рюмин/ТАСС

РИА Новости/Виталий Аньков

Александр Рюмин/ТАСС Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме — 2023

Софья Сандурская/ТАСС Участники бизнес-диалога «Россия — Китай»

13 сентября, когда основные политические и деловые встречи на полях ВЭФ остались позади, гости форума посвятили время культурной программе. На площадках под открытым небом выступали рок-группы и фольклорные ансамбли, причем как профессиональные коллективы, так и музыканты-любители.