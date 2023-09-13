«Интересы России прежде всего». В Приморье завершился VIII Восточный форум
Во Владивостоке 13 сентября завершил работу очередной, 8-й по счёту Восточный экономический форум. Ежегодная международная встреча собирает ведущих представителей бизнеса, власти и экспертов из России и стран-соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
«Гвоздём программы» — главным событием ВЭФ — стала пленарная сессия 12 сентября, где с речью выступил Владимир Путин. Российский лидер рассказал о стратегической важности Дальнего Востока в XXI веке. Глава государства также затронул ряд вопросов глобальной и национальной экономики, говорил о социальных показателях (в частности упомянул снижение уровня безработицы в России до 3%) и коснулся внешнеполитических тем, в частности отношений России и США.
«Интересы государства — прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. Это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно», — обозначил Путин приоритеты российской власти.
По итогам общения с иностранными гостями стало известно о некоторых конкретных решениях в интересах России. Например, стало известно, что Россия уже готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, в том числе Багамами, Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Дипломат также не исключил возможности введения «безвиза» с Китаем.
С восточным соседом налаживаются и новые связи по образовательной линии. На ВЭФ стало известно, что Дальневосточный федеральный университет (вуз, на чьей площадке, собственно, и проходил форум) откроется в провинции Гуанчжоу в 2024 году. Он станет первым российским университетом в этом стратегически важном регионе на юге Китая.
13 сентября, когда основные политические и деловые встречи на полях ВЭФ остались позади, гости форума посвятили время культурной программе. На площадках под открытым небом выступали рок-группы и фольклорные ансамбли, причем как профессиональные коллективы, так и музыканты-любители.