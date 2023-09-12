Ход заседания Восточного экономического форума с участием Владимира Путина 12 сентября был прерван экстренной, но все же хорошей новостью. Ведущий международной встречи Илья Доронов передал: пассажирский лайнер, летевший из Адлера в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Новосибирской области — и благодаря профессионализму экипажа никто не пострадал. «Поэтому давайте мы поаплодируем лётчикам», — попросил ведущий. Президент Путин поддержал эту просьбу.

Иван Шилов ИА Регнум

О нештатной ситуации, которая могла обернуться авиакатастрофой с десятками погибших, стало известно утром 12 сентября. Около 10 часов утра по местному времени (или около 6:00 по Москве) самолёт Airbus А320 «Уральских авиалиний» был вынужден сесть на пшеничном поле близ озера Убинское, примерно в двух сотнях километров от Новосибирска.

Всего на борту было 167 человек, среди которых — 23 ребёнка и молодая женщина на 33-й неделе беременности. Ирония судьбы заключается в том, что ранее она работала стюардессой. Женщине потребовалась помощь медиков, однако серьёзных травм она не получила.

После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Помимо этого, у одного из взрослых повысилось артериальное давление, а у другого случился приступ бронхиальной астмы. Помощь им оказали на месте. Со всеми пассажирами начали работать психологи. Но главное — наихудшего удалось избежать.

Сейчас есть несколько версий неполадок. Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов упомянул в качестве причины посадки в поле риск нехватки топлива, из-за чего экипаж принял решение экстренно сажать борт на поле.

Из полученных ИА Регнум бортовых аудиозаписей следует, что произошёл отказ гидравлической системы. Тогда, очевидно, и был сделан вывод, что до Омска борт не дотянет. Экипаж уточнил погоду на запасном аэродроме — в Новосибирске, и направление ветра. Все координаты для посадки были названы, а пилотам пожелали удачи.

Судя по переговорам экипажа, гидравлика вытекла полностью. «Нам топлива не хватит, передняя стойка неуправляемая будет», — сказал командир судна, 32-летний Сергей Белов.

Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна и второй пилот Эдуард Семенов выбирали с воздуха.

После того как самолёт сел на поле, пассажиров немедленно эвакуировали при помощи надувных трапов и перевезли в Дом культуры в районном центре. Там уже дежурили больше двух десятков медиков: пять бригад скорой помощи, терапевты и педиатры Убинской больницы.

Пока экипаж временно отстранён от полётов до конца расследования инцидента. Но уже высказывается мнение, что падения самолёта удалось избежать благодаря профессионализму команды.

«Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж!» — написал на своей странице «ВКонтакте» герой России Дамир Юсупов.

Напомним, 15 августа 2019 года самолёт тех же «Уральских авиалиний», который пилотировали Юсупов и Георгий Мурзин, столкнулся со стаей чаек. Экипаж принял решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки самолёта были полными.

Но недавняя история экипажа Юсупова и Мурзина, ставшая основой для вышедшего в этом году фильма, не единственная параллель с нынешним случаем.

Командир экипажа Airbus А320 Сергей Белов — потомственный лётчик. Его отец Владимир Лацабидзе в 1989 году совершил свой подвиг. Подробностями с ИА Регнум поделился коллега Лацабизде, Дмитрий Пинаев. Экипаж из девяти человек выполнял рейс по маршруту Тбилиси — Одесса. При взлёте у самолёта при уборке закрылков один из них заклинило, появился крен. Это катастрофическая ситуация, при которой события развиваются очень быстро и принимать решения нужно незамедлительно, подчеркнул Пинаев.

«На борту было 168 человек. Один из членов экипажа прополз через салон, чтобы посмотреть, что произошло с закрылком, — рассказал лётчик. — Крен был около 60%, сильная перегрузка всех систем самолёта. К тому же сажать машину, полную топлива, было очень опасно. Чтобы удерживать машину в воздухе в такой критической ситуации, пилоты установили взлётный режим».

Экипажу пришлось кружить около двух часов в небе над Одессой, чтобы сжечь баки топлива, и только потом самолёт смогли посадить. Впоследствии за храбрость пилота наградили орденом Трудового Красного знамени и вручили автомобиль ГАЗ-2410.

Славным летчиком оказался и дед Сергея Белова — Сулико Лацабидзе: он служил в Североморске, а демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

Дмитрий Пинаев рассказал и про «дядю Сулико». По его словам, Лацабидзе-старший очень долгое время проработал в Тбилиси — там же работал и его сын Владимир. Сулико Лацабидзе — бывший военный штурман, пришёл в Грузинское управление гражданской авиации СССР после службы и летал на первом советском пассажирском самолёте — ТУ-104.

Сам коллега Владимира Лацабидзе признался, что не знает Сергея Белова лично, однако отметил, что тот шёл по стопам отца: начинал летать на АН-2, прошёл хорошую лётную школу.

«Я уверен, что он сумел посадить самолёт мягко именно потому, что имел хороший опыт управления самолётом в ручном режиме. Я смотрел по новостям, говорят, что самолёт практически не получил повреждений», — сказал Пинаев.