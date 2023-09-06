Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с необъявленным визитом. Менее суток назад в Госдепе заявили об отсутствии информации по визиту шефа на Украину, однако утром 6 сентября мировые СМИ опубликовали фото приезда главы американской дипломатии к украинским подопечным.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

Блинкен встретился с киевским коллегой Дмитрием Кулебой и выступил с речью в украинском МИД.

В целом, как ожидается, госсекретарь обсудит с киевским руководством всё тот же «контрнаступ», а также борьбу с коррупцией на Украине, сообщает телерадиокомпания ABC News. Те же источники американского агентства говорят, что Блинкен объявит о новом пакете военной помощи.

Чиновник Госдепа в комментарии CNN также сообщил: Блинкен объявит о финансовой поддержке Украине более чем на 1 млрд долларов, правда, источник не уточнил, на какие нужды направят эти деньги.

В прошлый раз глава Госдепа приезжал в Киев ровно год назад — в сентябре 2022-го. Тогда ВСУ удалось занять часть Харьковской области и правобережную часть Херсонской области. По всей видимости, США планировали закрепить успехи Украины на военном поле, пообещав поставить ей новое вооружение.

В этот раз намерения Блинкена оказались скромнее.

Выступая в МИД Украины, Блинкен, вопреки очевидным фактам, похвалил ВСУ за «заметный прогресс» в контрнаступлении.

Заметим, что он же два месяца назад в эфире CNN признавал, что контрнаступление ВСУ, широко анонсированное ещё в конце зимы, идёт «тяжело». По его словам, российские Вооруженные силы организовали «надежную оборону», а сам «контрнаступ» не завершится за несколько недель. Госсекретарь США тогда заявлял, что Украина получит истребители F-16, но делал оговорку — их поставка займет несколько месяцев.

На деле Запад явно недоволен забуксовавшим наступлением, символами которого стали горящий немецкий танк Leopard, а теперь ещё и британский Challenger-2, сказал ИА Регнум военный блогер Михаил Онуфриенко.

От американского визитёра ожидается, «как обычно, командный рык: как ходить строем и выполнять приказы», заметил собеседник.

Но практический успех контрнаступления зависит от объёма поставленной техники, а он явно недостаточен, рассуждает эксперт.

«Мало того, его никто не собирается увеличивать: не поставили даже то, что обещали, — указывает Онуфриенко. — Из обещанного до конца 2023 года 1 млн снарядов передали 226 300 штук, включая ракеты. Американские танки Abrams по-прежнему не дошли. Да, будут поставлены самолёты, но, очевидно, это уже будут боевые действия не этого года».

Вашингтон давно мог поставить Киеву те же основные танки M1A1 Abrams и истребители F-16, но до сих пор этого не сделал, отмечает эксперт. По его мнению, США, при всей заинтересованности в затягивании конфликта, не намерены дальше всерьёз вкладывать собственные ресурсы в военное снабжение Украины. Инспекторский визит Блинкена должен дать ответ — имеют ли смысл масштабные вложения.

Коррупция как помеха внешнему управлению

Идея поддержки Киева любой ценой становится всё менее популярной в США, что важно в контексте уже фактически идущей президентской кампании-2024, отмечают эксперты.

«Все потенциальные кандидаты в президенты от обеих партий с рейтингом выше 5%, кроме Джо Байдена, выступают за прекращение помощи Украине и переговоры с Россией. Поэтому Блинкену нужно выяснить обстановку на местах и посмотреть, что можно сделать», — сказал ИА Регнум эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

Поначалу Блинкеном будет заявлено, что в Киеве всё хорошо, хоть и трудно, и Украина идёт вперёд, прогнозирует Дробницкий результаты этого «осмотра на месте».

«Было бы большой неожиданностью для меня, если бы Блинкен вдруг сказал, что Киев не справился и США Украину бросают, — заметил эксперт. — Но почти наверняка что-то скажут про коррупцию».

Вряд ли можно считать совпадением то, что приезд Блинкена совпал с серией заявлений, которые сделало руководство Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины — ведомства, созданного в своё время по прямому указанию США, полагает американист.

В июле глава САП Александр Клименко сообщил о возбуждении «большого количества» уголовных дел по коррупции в минобороны.

Эксперты не исключают, что глава Госдепа США приехал на «смотрины» нового министра обороны страны: накануне Верховная рада утвердила отставку Алексея Резникова, вслед за которым со своих постов ушли и трое его заместителей. Вместо Резникова, напомним, новым главой минобороны Украины стал Рустем Умеров — стипендиат «Программы обмена будущих лидеров» FLEX, финансируемой Госдепартаментом США.

Как отмечало ИА Регнум, нового главу украинского минобороны с Соединенными Штатами связывает и семейный бизнес.

Показательно, что Резникова сняли удалённо и намекнули, что на очереди коррупционные разбирательства, отмечает Дробницкий.

По его мнению, коррупционные дела украинских чиновников «уже лежат в минюсте США», их рассмотрение «на низком старте» и именно с этим, в частности, связан арест олигарха Игоря Коломойского.

2 сентября собственника группы «Приват» и спонсора украинских неонацистских батальонов с несколькими гражданствами отправили под арест. Коломойскому вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг.

Как ранее отмечало ИА Регнум, США таким образом искореняют остатки олигархической вольницы, которая не нужна в режиме прямого внешнего управления Украиной.

Замер уровня «токсичности»

Своим визитом в Киев Блинкен решает ещё одну задачу, внутриполитическую и карьерную, полагает Дробницкий.

По мнению американиста, глава Госдепа желает продемонстрировать, что он «и его клан, который оседлал внешнюю политику», контролирует ситуацию на Украине (которую многие в Вашингтоне считают «токсичной»). Он также намерен показать киевским «клиентам», что именно он, Энтони Блинкен, главная надежда украинского режима.

«Блинкен в киевских кулуарах скажет, что у Украины остался один друг — это он, — заметил Дробницкий. — Мол, Байден не соображает, и не сегодня-завтра его снимут, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан вместе с Клинтонами готовит план переговоров с Москвой. А если президентом США станет Дональд Трамп, вам просто конец. Поэтому давайте вместе подумаем, как спасать проект демократической прозападной Украины».

При этом сам госсекретарь намерен оценить, насколько «токсичной» стал действующий киевский режим, полагают эксперты. «То, что про украинскую коррупцию стали писать в западной прессе, — это факт. Значит, будет что-то сказано», — отмечает Дробницкий.