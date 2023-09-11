В ближайшем будущем российским туристам, желающим попасть в страны Евросоюза, возможно, придётся раздеваться прямо в аэропорту. По крайней мере, такой вывод напрашивается из разъяснения Европейской комиссии. В документе говорится, что конфисковать могут не только зарегистрированный в РФ автомобиль, но личные вещи россиян. В этот раздел попадают смартфоны, ноутбуки, косметика, чемоданы, кожаные куртки, шубы, фотокамеры и многое другое, отмечает РБК, цитируя документ Еврокомиссии.

Сергей Корсун ИА Регнум

Основанием для «раздевания на границе» стал документ под называнием «регламент 833/2014», одна из статей которого позволяет оформить конфискацию как изъятие товаров, якобы предназначенных на продажу в стране Евросоюза (в нарушение антироссийских санкций, естественно).

11 сентября официальный представитель ведомства ЕК Балаш Уйвари заявил, что Еврокомиссия разрешила странам ЕС не конфисковывать одежду российских туристов — то есть буквально не снимать с них последнюю рубашку. Но, судя по контексту заявления, властям оставлена свобода действий — могут конфисковывать, а могут и воздержаться.

«Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», — отреагировал на инициативы Брюсселя по борьбе со смартфонами и шампунями сенатор Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

Официальная Москва, впрочем, сразу пояснила, что «зеркалить» не будет. «Хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня», — заявил в эфире РБК-ТВ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил: «Хочется сказать: «Ребята, ну не до такой же степени — опомнитесь! Вам потом будет стыдно просто за то, что вы такие мысли клали на бумагу». Россиянам же, собирающимся поехать в Европу, надо отдавать себе отчёт в том, с кем они имеют дело, заметил Песков.

Ещё более эмоционально высказалась официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза, — заявила Захарова ТАСС. — Это расизм как он есть. Сейчас это вырывается наружу. Как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом».

«Гнойник» начал нарывать еще этим летом. Тогда приезжающие в Германию граждане России столкнулись с арестом своих автомобилей на границе. Позднее посольство в Берлине отметило, что инциденты с конфискацией автомобилей продолжаются. Причём апелляции к праву частной собственности не работали, и разъяснения, что машина не ввозится для перепродажи, а «везёт на себе» туриста, во внимание не принималось.

Тогда же в Еврокомиссии подчеркнули, что решение о том, какие ограничения вводить, отданы на откуп отдельным странам ЕС. Никаких дополнительных разъяснений в ЕК не дали.

Информация, что неудивительно, всерьёз встревожила российских туристов, намеревающихся в ближайшее время посетить страны ЕС: мало кому хочется оказаться без вещей и средств в незнакомой стране. Комментарии отдельных туристов в соцсетях внушали надежду на то, что у россиян не будут отнимать последнее исподнее. Но как на практике будут поступать европейские таможенные службы — пока неясно. Судя по приведённым выше разъяснениям господина Уйвари, властям дана свобода действий.

Торжество здравого смысла оказалось временным

Санкционное положение, которое даёт право на конфискацию, действует ещё с июля 2014 года (отсюда, собственно, и номер регламента — 833/2014), пояснила ИА Регнум юрист по международному праву Мария Ярмуш. Но на практике и после принятия этого решения россияне ездили как и всегда: на машинах, с ноутбуками, телефонами, косметикой и драгоценностями. Долгое время таможенники не придирались, понимая, «что это личные вещи россиян, а не товары, которые ввозятся на продажу»

«Никто не предполагал, что под это положение подпадают частные поездки граждан России в ЕС — до тех пор, пока какой-то неадекватный таможенник не арестовал машину с российскими номерами в Германии», — пояснила Ярмуш. Тогда здравый смысл временно восторжествовал: немецкий суд признал действия чиновника незаконными и вернул автомобиль.

«Когда это всё разрешилось и стало ясно, что личные вещи не подпадают по санкции, которые направлены против экономической стабильности РФ», Еврокомиссия и выдала разъяснение, вернувшее абсурд на должный уровень, констатирует эксперт.

Административным и судебным властям ЕС дали понять: речь может идти не только о «товарах, ввозимых из России», но и о любых вещах, даже личных, отмечает Ярмуш.

«Решение принимает каждый таможенник самостоятельно, и пересекая границу ЕС, россияне могут быть лишены любых вещей из перечня», — указывает эксперт.

Разъяснение Еврокомиссии показывает россиянам, что они в Европе not welcome — не приветствуются и оказываются в положении людей третьего сорта. «Что делать, если человек хочет въехать в туристических целях, или, например, по работе? Ехать с сумками без чемоданов, с кнопочным телефоном, без ноутбука, без кожаных курток и шуб — всё самое скромное, что не попадёт под взгляд таможенников», — замечает Ярмуш.

«Ничем не объяснимая восторженность»

Такие ограничения в отношении россиян — нарушение основополагающих прав человека, «прямая дискриминация по признаку гражданства и страны принадлежности, в том числе и национальности», подчеркнула в комментарии ИА Регнум депутат Госдумы, член комитета ГД по международным Мария Бутина. Это — элемент политики дискриминации, с которой сталкиваются не только обладатели российских паспортов, но и этнические русские, имеющие гражданство других стран, добавила депутат.

Теоретически граждане, столкнувшиеся с таким проявлением дискриминации, могут обратиться в местные суды, отмечает юрист Ярмуш. Если юристы признают правила Евросоюза противоречащими законам той или иной страны и есть какая-то вероятность, что суд встанет на сторону российского гражданина, отмечает эксперт. Но вряд ли россияне будут обращаться с этим в суд: это накладно и дорого, считает Ярмуш.

Евросоюз уже несёт очевидные убытки от усложнения жизни российским туристам — как сообщали в декабре 2022-го «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ), турпоток сократился на 80-90%. Причиной назывались логистические трудности и рост стоимости поездок в три-четыре раза.

Российское издание Forbes, оценивая объем возможных потерь европейского турбизнеса, приводило сравнение со сравнительно стабильным и «доковидным» 2019 годом: тогда россияне потратили на заграничные поездки в общей сложности 36 млрд долларов, причём из 20 наиболее популярных туристических направлений девять приходилось на страны Шенгенской зоны. Россия на протяжении десяти лет удерживала лидерские позиции по числу выданных шенгенских виз, отмечает издание.

При том, что турпоток в западные страны ощутимо сократился, у некоторых россиян — вопреки всем сложностям и явно враждебному отношению — сохраняется ничем не объяснимая восторженность в отношении Европы, отмечает депутат Бутина. На это же указывает и юрист Ярмуш.

«Те, кто хочет при ограничениях, и невзирая на глупые правила, хочет ехать в ЕС туристами — по-моему, просто потеряли гордость, — подчеркивает Ярмуш. — Насильно мил не будешь. Но если налицо такое отношение к русским, то тот, кто соглашается с подобным отношением, теряет свою идентичность и признаёт, что находятся в положении человека третьего сорта».