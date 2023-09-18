Поставщики китайских дронов в Россию в ближайшее время могут столкнуться со сложностями. Китай ввёл ограничения на экспорт дронов, и это привело к осложнению поставок комплектующих. Речь идёт о беспилотниках массой более 4 кг, а также устройствах, которые могут «нести груз с функцией сбросa или с возможностью закрепления такого устройствa», поясняли источники издания «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА Регнум

Крупные производители дронов в России заверяют, что у них имеются существенные запасы необходимых деталей, однако оформление лицензий на поставку комплектующих из Китая может занять до года. При этом для получения лицензионных бумаг нужно, например, доказать «китайским партнёрам», что беспилотник не будет использован для ведения боевых действий. Поставщики пытаются обойти новые ограничения через параллельный импорт, но третьи страны — например, Казахстан — ужесточают процедуру ввоза и транзита БПЛА и деталей к ним.

Для получения лицензии министерства торговли КНР и таможни нужно также подать информацию о конечном получателе. Китайские чиновники проверят последнего на присутствие в санкционной базе, связанной «с военной деятельностью или нежелательными для Китая действиями». Помимо этого, потребуется финансовый отчёт и корпоративные документы, отмечают источники, знакомые с ситуацией в беспилотной авиации.

В случае нарушения требований лицензии поставщику грозит административная ответственность, а если запрет был обойдён преднамеренно, то и уголовная статья.

Минпромторг официально заявил, что не получал обращений от производителей о проблемах с поставками беспилотников и комплектующих к ним. Но в экспертной среде ожидают сложностей.

Проблема может затронуть российских производителей, от крупных фирм (наподобие компании «Кронштадт», которая собирает тяжёлые ударные беспилотники «Орион» и другие крупные БПЛА) до «гаражных команд, которые собирают одноразовые дроны», полагает Алексей Чадаев, организатор первого всероссийского слёта операторов боевых квадрокоптеров «Дронница».

«Серые «Мавики» и свои дроны с китайской начинкой

«Для многих сборщиков, которые «сидели» на китайских комплектующих, это проблема, потому что непонятно, чем их заменить в обозримой перспективе», — пояснил Чадаев ИА Регнум. Как ранее отмечал эксперт, производимые в России FPV-дроны в большинстве случаев представляют собой «кустарные самосборы из купленных на «Алиэкспрессе» запчастей со столь же кустарно приспособленными боеприпасами». Поэтому логично, что производители во многом зависят от бесперебойности поставок через тот же «Алиэкспресс».

«Все надеются, что найдутся «козьи тропы» через третьи страны, как у нас уже наловчились с поставками с Запада», — отметил Чадаев.

«Штатные средства» (то есть те беспилотники военного назначения, которые собираются в России) содержат в себе много китайских деталей, соглашается в комментарии ИА Регнум глава Координационного центра помощи Новороссии (КЦПН) Александр Любимов.

Например, двигатели, лопасти, редукторы и корпус БПЛА производятся в России, «но электроника-то китайская, и с этим пока ничего не поделать», заметил собеседник.

Кроме того, в ходу «огромное количество нештатных средств, которые официально не приняты на вооружение», то есть готовых усовершенствованных гражданских БПЛА made in China. Например, это аппараты компании DJI, одной из крупнейших в Китае фирм — производителей мультикоптеров. Отметим, что официально DJI в апреле 2022 года приостановила работу в России и на Украине.

При этом «Mavic от DJI остаётся наиболее распространённым в России беспилотником», — пояснил Любимов. И, по оценке собеседника, «мавики» сейчас подорожали. Пользователи фиксировали подорожание дронов Maviс еще до официального ухода DJI — уже на протяжении последних двух лет. Это связывали с ослаблением рубля и удорожанием трат на транспортировку. Сейчас самые распространённые китайские дроны продолжают расти в цене, что также связывают с логистическими расходами в рамках параллельного импорта.

Например, при закупке в Тюменской области любительские варианты «Мавика» подорожали с 50 тысяч до 80 тысяч рублей, а профессиональный DJI Mavic 3 Cine Premium Combo стоит не 450 тысяч как раньше, а 600 тысяч рублей, отмечал в конце августа источник агентства Ura.Ru.

Американцы пытаются перекрыть среднеазиатский трафик

Теперь доставка по «козьим тропам» может стать ещё дороже, учитывая борьбу, которую наши бывшие «западные партнёры» ведут с параллельным импортом в Россию.

С начала года Запад активно обрабатывает страны Средней Азии, которые выступают ключевыми звеньями в схемах «серого ввоза». В феврале визит в страны региона нанёс госсекретарь США Энтони Блинкен, в апреле помощник министра финансов Элизабет Розенберг с делегацией минторга США побывала в Астане, Алма-Ате и Бишкеке.

Тогда американские чиновники встретились с местными политиками и предпринимателями, где донесли мысль о том, что те могут лишиться доступа к глобальным рынкам в случае поддержки России в вопросе параллельного импорта и обхода санкций.

В указанном регионе активно работают западные дипломаты и их украинские коллеги, которые методично и системно пытаются перекрыть обходные пути, соглашается Чадаев.

«В принципе, это такая борьба, где время работает не на их сторону. Когда у одной стороны есть деньги, а у другой — товар, то вода дырочку найдёт. Сколько ни затыкай одни дырочки, найдутся другие. Мы это видим по западным санкциям», — полагает эксперт.

С одной стороны, «серые» маршруты, скорее всего, будут продолжать работу. С другой стороны, надо учесть желание официального Пекина максимально дистанцироваться от того, что мало-мальски напоминает «поставки России вооружений или продукции двойного назначения». А это дистанцирование может сказаться и на стоимости дронов и запчастей к ним, и на частоте их попадания в Россию.

«Придётся многое перестраивать»

Пока что, при всём подорожании тех же «Мавиков», с рынка они не пропали, «радикального их отсутствия» не ожидается, констатирует Александр Любимов.

Чадаев, со своей стороны, отмечает: для ведения боевых действий в краткосрочной перспективе нынешняя ситуация не критична, потому что на ближайшее время беспилотников, а также комплектующих, узлов и запчастей для БПЛА всем хватит. Но, подчеркнул собеседник, в среднесрочной перспективе всё уже будет болезненно, поскольку «придётся многое перестраивать».

При этом Чадаев прогнозирует: в долгосрочной перспективе ситуация будет крайне полезной, поскольку это подстегнёт производство многих компонентов в России.

Ещё в июне 2023 года «Коммерсант» сообщал, что небольшие китайские производители дронов заинтересовались возможностью открытия заводов в России. Отмечалось, что бизнесмены из Китая рассматривают возможность организации как отдельных производственных линий, так и совместных предприятий. В качестве потенциальных инвесторов назывались ZeroZero, Fimi и AEE.

Но необходимо подстегнуть не китайское (уязвимое в силу перечисленных выше факторов), а собственно российское производство необходимых компонентов.

В пользу прогноза Чадаева о том, что запреты станут двигателем прогресса в российском дроностроении, свидетельствует сообщение РИА Новости от 18 сентября. Магнитогорское НПО «Андроидная техника» к концу года обещает развернуть крупносерийное производство электрических двигателей для отечественных беспилотников.

«Предполагается выпускать тысячи силовых установок в диапазоне мощностей от 100 ватт, до 10–12 киловатт, то есть от миниатюрных БАС (беспилотных авиационных систем) с грузоподъемностью 500 грамм до чего-то посолиднее с грузоподъемностью 5–15 килограмм», — цитировало агентство гендиректора «Андроидной техники» Евгения Дудорова.