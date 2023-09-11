Президент принял участие в присвоении имён двум новым танкерам
Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень в 30 км от Владивостока. Здесь глава государства принял участие в торжественной церемонии имянаречения — присвоения имён арктическому танкеру-газовозу «Алексей Косыгин» и танкеру-челноку «Валентин Пикуль»
Президента сопровождали: вице-премьер Юрий Трутнев, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко. Делегация осмотрела территорию предприятия, а также строящиеся суда и объекты.
Приморская судоверфь «Звезда» — крупнейший в России комплекс, который строится по поручению главы государства в городе Большой Камень консорциумом инвесторов. С момента запуска проекта в 2016 году на воду было спущено 12 судов, четыре из которых переданы заказчикам и работают в море: это нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс».
Танкер-челнок «Валентин Пикуль» имеет грузоподъёмность в 69 тысяч тонн, а также высокие манёвренные характеристики. Длина танкера — 257 метров. Вместимость 300-метрового танкера-газовоза СПГ «Алексей Косыгин» составляет более 172 тысяч кубометров. Оба судна способны преодолевать двухметровый лёд.
Выступая на церемонии имянаречения, Владимир Путин заявил, что новые суда способны работать при экстремально низких температурах, в суровых климатических условиях, проходить через ледяные преграды и перевозить большие объёмы нефти и газа.
Российский лидер поблагодарил инженеров, конструкторов, рабочих верфей «Звезды» и всех, кто вложил в строительство новых судов свой талант, труд, профессиональные знания, а также работал с максимальной отдачей.