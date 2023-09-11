Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень в 30 км от Владивостока. Здесь глава государства принял участие в торжественной церемонии имянаречения — присвоения имён арктическому танкеру-газовозу «Алексей Косыгин» и танкеру-челноку «Валентин Пикуль»

Алексей Даничев/РИА Новости

Президента сопровождали: вице-премьер Юрий Трутнев, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко. Делегация осмотрела территорию предприятия, а также строящиеся суда и объекты.

Павел Бедняков/РИА Новости

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

Павел Бедняков/РИА Новости

Алексей Даничев/РИА Новости

Алексей Даничев/РИА Новости

Приморская судоверфь «Звезда» — крупнейший в России комплекс, который строится по поручению главы государства в городе Большой Камень консорциумом инвесторов. С момента запуска проекта в 2016 году на воду было спущено 12 судов, четыре из которых переданы заказчикам и работают в море: это нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс».

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

Танкер-челнок «Валентин Пикуль» имеет грузоподъёмность в 69 тысяч тонн, а также высокие манёвренные характеристики. Длина танкера — 257 метров. Вместимость 300-метрового танкера-газовоза СПГ «Алексей Косыгин» составляет более 172 тысяч кубометров. Оба судна способны преодолевать двухметровый лёд.

Алексей Даничев/РИА новости

Выступая на церемонии имянаречения, Владимир Путин заявил, что новые суда способны работать при экстремально низких температурах, в суровых климатических условиях, проходить через ледяные преграды и перевозить большие объёмы нефти и газа.

Российский лидер поблагодарил инженеров, конструкторов, рабочих верфей «Звезды» и всех, кто вложил в строительство новых судов свой талант, труд, профессиональные знания, а также работал с максимальной отдачей.