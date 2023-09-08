Компания-кинодистрибьютор «Русский Репортаж» официально подтвердила показ в России нового — и последнего — анимационного фильма культового японского режиссёра Хаяо Миядзаки «Как поживаете?». Созданная 82-летним художником студия Ghibli уже назвала мультфильм самым крупным своим проектом за всю историю.

Иван Шилов ИА Регнум Кадр из мультфильма «Мальчик и птица», Япония, 2023 г.

В основе последней работы Миядзаки лежит одноимённая книга Ёсино Гэндзабуро, которая была написана еще в 1937 году. Её сюжет — вполне в духе мультфильмов Ghibli: это поколенческий роман взросления и диалога между отцами и детьми, а точнее — между мальчиком и его дядей. Название романа и мультфильма — это последняя фраза в книге Гэндзабуро.

В России последнюю работу Миядзаки покажут в ноябре 2023 года под другим названием — «Мальчик и птица». Причину такого решения «Русский Репортаж» называть не стал. Сама студия Ghibli хранила информацию о фильме в режиме повышенной секретности вплоть до выхода её в прокат в Японии летом. Ни кадров, ни трейлеров зрители не видели. Тем не менее «Мальчик и птица» уже собрал впечатляющую сумму — более 50 млн долларов только лишь на родине, а пресса единодушно картину назвала «визуальным шедевром».

Япония, как известно, вслед за США и другими западными странами включилась в санкционную борьбу против России (последний по времени санкционный пакет Токио принял в конце июля — к очевидной невыгоде для своего автопрома). В мае этого года, казалось, появилось подтверждение того, что санкционные удары обрушились и на культурный обмен.

Тогда студия Ghibli сообщила, что ряд работ Миядзаки станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров — о чём рассказывало и ИА Регнум. Но оказалось, что в этом случае дело не в политике, а в бизнесе — точнее, в том, что дистрибьюторы аниме-фильмов не могли договориться с правообладателями. Проблему удалось решить крайне быстро — одна из российских компаний стала обладателем прав на прокат мультфильмов онлайн. И вот теперь «железный занавес» удалось пробить последней работе японского мастера.

Складывается впечатление, что и западные кинематографисты по сути бойкотируют курс на культурную изоляцию России. Да, крупнейшие корпорации вроде Universal всё так же отказываются от проката в российских кинотеатрах, однако в стране по-прежнему демонстрируются значимые европейские картины. Например, в кино и на стримингах с успехом были показаны фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Треугольник печали» шведского режиссёра Рубена Эстлунда, «Солнце моё» Шарлотты Уэллс и испанский драматический хит «Хищники».

Похоже, что культурная изоляция России со стороны Запада не удалась в той степени, в которой её предполагали санкционные инициаторы, сказала ИА Регнум киновед, эксперт по западной анимации Наталья Лукиных.

«Я могу судить по тому, что происходит на международных фестивалях. Есть тенденция, что нашу анимацию не очень любят туда пускать. Но тем не менее она получает призы — в Хорватии, в США, в других странах», — рассказала собеседница.

Впрочем, нельзя отрицать — в последние годы российским анимационным работам нередко отказывают в аккредитации на зарубежные фестивали, заметила Лукиных. Она рассказала о ситуации на фестивале в Штутгарте в 2022 году, когда украинские аниматоры пригрозили отказом от показа своей подборки в случае участия России.

«По-моему, было 11 российских анимационных фильмов в одном только основном конкурсе. Они были в каталоге, они были в онлайн-кинотеатрах, а на большом экране не показали. Вот так организаторы прогибаются перед правительствами, ничего не объясняя», — сетует Лукиных.

Историк анимации Павел Шведов в комментарии ИА Регнум вспомнил ещё один пример успешного прорыва «окна из Европы» — французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот», который демонстрировался в России на легальных основаниях.

Кадр из м/ф «Леди Баг и Супер-кот», Франция, 2015 г.

«Это хороший пример того, как европейские компании, которые участвуют в «политике забвения», продолжают взаимодействовать с российским рынком. Но на примере Японии это сложно заметить: в коллизии, которая сейчас происходит, она не очень задействована и занимает немного отстранённую позицию», — сказал Шведов.

Он выразил надежду на то, что Россия сама не будет закрываться от зарубежной продукции и придумывать «новые практики модерирования контента»: «Всё это сильнее влияет на то, что от нашего рынка начинают отторгаться те или иные проекты. Если мы сами будем предрасположены к открытости и не будем считать, что за рубежом снимаются только страшные и жуткие фильмы, которые нарушат психическое состояние наших детей, то это и позволит оставить каналы коммуникации с культурой других стран».

Что касается показа в России нового мультфильма Хаяо Миядзаки, то интересен и тот факт, что режиссёр не присоединился к всеобщей «отмене» всего русского — как и его студия Ghibli. При этом критики отмечают, что его мультфильмам присущ пацифизм и гуманизм: например, они увидели антивоенные высказывания японца в мультфильмах «Ветер крепчает», «Принцесса Мононокэ» и «Порко Россо».

Сам Миядзаки не раз подтверждал свои настроения. Например, в 2003 году он отказался принимать участие в церемонии вручения премии «Оскар» в знак протеста против войны США в Ираке. А вот к постсоветскому пространству режиссёр, напротив, испытывал теплоту. Например, в интервью он не раз комплиментарно высказывался в адрес советского и российского аниматора Юрия Норштейна, а советский мультипликационный фильм «Снежная королева» режиссёра Льва Атаманова произвёл на него сильное впечатление. В тот период своей жизни японец всерьёз раздумывал над тем, не закончить ли ему профессиональную карьеру, и мультфильм Атаманова дал ему стимул продолжать работу.

Шведов выразил уверенность, что показ новой работы Миядзаки больше стоит рассматривать как раз с позиций международного гуманизма.

«То, что фильм может демонстрироваться, пренебрегая политическими границами, в разных странах, и является главным символом, когда хорошее кино объединяет людей, а невзгоды и проблемы, разъединяющие людей, отходят в сторону», — уверен Шведов.

В вопросе демонстрации «Мальчика и птицы» Россия продолжает правильно реагировать на нормы авторского права, уверен специалист. «Безусловно, на территории России создаются хорошие фильмы, которые могут быть востребованы за рубежом. Хочется, чтобы к ним относились так же, как мы относимся к фильмам, снятым за границей», — добавил Шведов.

Кадр из мультфильма «Мальчик и птица», Япония, 2023г.

Исследователь японской анимации Валерий Корнеев рассказал ИА Регнум, что особым успехом на российском кинорынке в нынешних условиях пользуются новые азиатские картины.

«В российских стриминговых сервисах сейчас настоящий бум южнокорейской телевизионной продукции, встречается новое индийское кино. Насколько мне известно, о каких-либо решениях крупных японских киностудий по запрету дистрибьюции их продукции в России открыто не объявлялось», — перечислил Корнеев.

После начала СВО российский рынок покинул международный стриминговый сервис Crunchyroll: он принадлежит Sony и специализируется на показах аниме. Но при этом, например, российские книгоиздатели продолжают успешно работать с японскими правообладателями над выпусками комиксов манга. «Думаю, что японская сторона в целом занимает выжидающую позицию и не стремится одним махом обрубать налаженные связи», — сказал Корнеев.

По его словам, кинопрокат новой картины Миядзаки будет свидетельствовать главным образом о доброй воле японской анимационной студии Ghibli, и не исключено, что его показы в России подвигнут других японских правообладателей вернуться к сотрудничеству с нашей страной в вопросах экспорта культурного контента. «Но японцы, будучи осторожными предпринимателями, могут посчитать, что риски такого сотрудничества перевешивают выгоду от него. Пока ситуация остается подвешенной и зависит в том числе от факторов, неподвластных ни участникам отечественного кинорынка, ни японской стороне», — отметил эксперт.

Чего стоит сегодня ожидать — так это расширения официального присутствия в России китайской мультипликации, отметил специалист. Это отдельная анимационная школа, которая много взяла у японских коллег и, хотя она еще не готова тягаться на равных с тем же Хаяо Миядзаки, уже ставит перед собой амбициозные задачи.