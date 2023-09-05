Москва, 5 сентября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Проблему зависимости детей от компьютерных игр запретами не решить, а вот мощная система образования может служить хорошим средством для отвлечения ребёнка от пагубной привычки. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, отвечая на вопрос ИА Регнум.

IMAGO/Rüdiger Wölk/Global Look Press

«Говорят, что дети залезают туда полностью и не вылезают, но они ведь смотрят и на взрослых, — заметил Фадеев. — Мы не решим эту проблему запретами, ее можно решить только созданием мощной интересной системы образования со всеми сопутствующими институтами. Они есть сегодня: кто-то музыкой занимается, кто-то — спортом, кто-то — моделированием — надо это усиливать, а запрещать игры бесполезно. Надо вовлечь ребенка в интересное занятие оффлайн, тогда игры уйдут на второй план и станут для него способом отдыха, а не жизненным пространством».

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