Москва, 7 сентября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. До недавнего времени постановка дымовых завес велась при помощи специальной техники, но новые гранаты позволят бойцам самостоятельно укрываться от огня противника, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

Так он прокомментировал сообщение о том, что российские военные получат на вооружение новые дымовые гранаты. По словам источника РИА Новости, речь идёт о ручной гранате РДГ-У, которая предназначена для маскировки и прикрытия личного состава и военной техники.

При использовании гранаты создаётся дымовая завеса, которая долго не рассеивается. Отмечается, что новое вооружение призвано также защитить бойцов от управляемых противотанковых ракет, которые используются ВСУ. Под это определение, в частности, попадают противотанковые комплексы американского, европейского и советского производства, которые украинские войска применяют против российской бронетехники.

«Тактика постановки дымовых завес — это отдельный курс, который читают как в инженерных учебных заведениях, так и на курсах для командиров танковых подразделений, — рассказал Михайловский. — Инженерные войска призваны устанавливать мощные завесы — например, для прикрытия строящихся переправ или колонн на марше».

Есть специальные дымовые машины на базе грузовиков. На танки же устанавливается комплекс дымовой защиты «Туча».

«Если попросту — это система отстрела дымовых шашек, которая позволяет прикрыть замаскировать машину. Так что это известная практика, которая, конечно, не спасает, но повышает выживаемость техники в бою», — пояснил военный эксперт.

Особое значение разработка индивидуальных дымовых гранат приобретает сейчас, когда противник всё активнее использует беспилотники, подчеркнул Михайловский. Завеса может не только скрыть солдат или военную технику от БПЛА-разведчиков, но и осложнить работу оператору дрона-камикадзе.

«Пехотные подразделения используют дымовые завесы, в частности, при высадке десанта из БТР или БМП, — продолжает эксперт. — В этот момент техника стоит на месте, бойцы не прикрыты огнём и особенно уязвимы. Обратная ситуация — эвакуация раненного. Техника стоит на месте, бойцы не могут убежать. Наличие у бойцов специальных гранат решает эту задачу». Если бойцы видят дрон-камикадзе, который идёт в их сторону, а укрыться негде, то такая граната — шанс на спасение, отметил Михайловский.

Если облако достаточно большое, можно будет спрятаться даже в чистом поле — дрон может уйти мимо.

«Аналогично и с управляемыми ракетными комплексами, такими, например, как «Фагот» или американский TOW. Принцип тот же, что с дронами — «ослепить» оператора. Против ракетных вооружений, которые работают по заданным координатам, это будет уже менее эффективно», — добавил эксперт.

Для полного «ослепления» противотанковых вооружений необходимо принятие на вооружение и поставка в войска современных средств постановки завес нового уровня, подчеркнул Михайловский. Эксперт отметил: несколько лет назад был анонсирован выпуск средств, создают облако не из дыма, а из облака из аэрозольно-дипольных помех. Попадая в такое облако, головка самонаведения управляемых вооружений сбивается с курса и отклоняется от цели. Подобные вооружения позволят ослепить не только операторов, но и «умные» ракеты Javelin и AGM-114 Hellfire, действующие по принципу «выстрелил-забыл», полагает собеседник.

Временный гендиректор предприятия-разработчика данной гранаты — ЦНИИ точного машиностроения (находится в доверенном управлении концерна «Калашников» Ростеха) Антон Семеняко пояснил РИА Новости, что граната РДГ-У позволит бойцам самим обеспечивать себе дымовую завесу без привлечения спецтехники и специалистов по радиационной, химической и биологической защите.