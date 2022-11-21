Александр Полегенько
Автор
Фотохудожник, равно увлеченно работающий и "в полях" как репортер, и в студии как мастер жанрового фото. Основное направление - новостная фотография. В настоящее время живет в Симферополе. Член Союза журналистов России.
Последние публикации
В Севастополе заложили «Аллею Героев» в память о погибших бойцах СВО
В Севастополе заложили «Аллею Героев» в память о погибших в ходе специальной военной операции бойцах, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Около 65 молодых кипарисов и туй высадили семьи погибших бойцов в студенческом сквере парка Победы (напротив филиала Нахимовского военно-морского училища). Каждое...
21 ноября 2022
Крым принял новую группу переселенцев из Херсона — фоторепортаж
Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла в крымский Джанкой 14 ноября. Соотечественников, вынужденно покинувших свои дома, встретил фотокорреспондент ИА REGNUM. Временно людей разместили в ПВР в Джанкое. Здесь им дали возможность отдохнуть. Для переселенцев организовали завтрак и...
16 ноября 2022
В Джанкой прибыла новая группа переселенцев из Херсона — фоторепортаж
Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла вечером 10 ноября в крымский Джанкой. Прибывших встретил фотокорреспондент ИА REGNUM. Люди приехали в Крым несколькими автобусами в сопровождении сотрудников МЧС — это 350 жителей Херсонской области, покинувших свои дома в связи с военным...
11 ноября 2022
В Симферополе простились с Кириллом Стремоусовым — фоторепортаж
В Симферополе простились с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Церемония прощания прошла в Симферополе в храме Александра Невского. Проститься со Стремоусовым пришли первый заместитель главы администрации президента России...
11 ноября 2022
Остров Хейса — жемчужина Земли Франца-Иосифа — фоторепортаж
Земля Франца-Иосифа — архипелаг общей площадью 16 134 км². Архипелаг состоит из 192 небольших островов, но за последние годы благодаря спутниковым снимкам было обнаружено ещё 40 островов. Большая часть Земли Франца-Иосифа — безжизненные скалы и ледники, которыми покрыто 87% территории архипелага. О...
10 ноября 2022
Из Херсонской области вывезли пациентов домов престарелых — фоторепортаж
400 пациентов гериатрических пансионатов, расположенных на левом берегу Днепра, вывезли сотрудники МЧС России. Пожилых людей отправили в более безопасные российские регионы. Как был организован процесс перемещения, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM. В общей сложности МЧС России организовал переезд...
8 ноября 2022
Памятник Хмельницкому установили в парке миниатюр Бахчисарая — фото
В Бахчисарайском парке миниатюр 1 ноября состоялось открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому, находящегося в Мелитополе. На открытии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM. Памятник Богдану Хмельницкому стал первым объектом новой экспозиции уменьшенных копий известных памятников и зданий...
1 ноября 2022
В Севастополе 500 школьников приняли в ряды Юнармии — фоторепортаж
Церемония вступления школьников в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Севастополе 29 октября. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж. На плацу Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища...
31 октября 2022
В Крыму убирают виноград — фоторепортаж
Уборка винограда в Крыму стартовала в августе, сейчас виноградари региона собрали уже более 73 тысяч тонн урожая. Как идут работы в хозяйствах в Бахчисарайском районе, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM. Виноградники ООО «Агро-пром» расположились на площади более 480 га, в том числе более 37...
28 октября 2022
В Крыму военные создали специализированную полосу препятствий — фото
В Крыму военные создали специализированную полосу препятствий — фоторепортаж Апробацию специальной психологической полосы, разработанной с учетом опыта специальной военной операции, проводят военнослужащие Черноморского флота в Крыму. Как проходит подготовка военных, смогут увидеть читатели ИА...
27 октября 2022
В Севастополе юные кадеты Росгвардии принесли присягу — фоторепортаж
Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии №10 Севастополя состоялась 26 октября на Малаховом кургане Музея обороны города. На мероприятии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM. Праздничное мероприятие началось с торжественного поднятия флага и исполнения гимна Российской...
26 октября 2022
Путь к спасению: в Крым прибыли первые жители Херсона — фоторепортаж
В пятницу, 21 октября, на железнодорожный вокзал Джанкой прибыли перемещенные с правого берега Днепра жители Херсонской области. Сегодня Джанкой для них лишь перевалочный пункт в их долгом и опасном пути. Отсюда жители Херсона направятся в Анапу, где их размесят в пунктах временного размещения и...
22 октября 2022
В Крыму убирают знаменитую розовую соль — фоторепортаж
К уборке знаменитой розовой соли приступили на озере Сасык-Сиваш в Крыму. Как получают знаменитую во всём мире соль, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM. Необычный цвет крымской соли появляется благодаря одноклеточной водоросли Dunaliella salina, которая выделяет бета-каротин. Впрочем, под...
18 октября 2022
Бал молодости и красоты в Крыму — фоторепортаж
Около сотни пар молодых людей и девушек приняли участие в бале «Молодость», который состоялся 16 октября на самом берегу Чёрного моря — в парке «Айвазовское» в Партените. ИА REGNUM предлагает своим читателям фоторепортаж Александра Полегенько, который побывал на необычном мероприятии. Бал...
17 октября 2022
Крымский мост: непотопляемый символ единства России — фоторепортаж
Восстановление Крымского моста, пострадавшего в результате теракта 8 октября, идёт полным ходом. Движение легковых автомобилей уже полностью налажено, для перевозки грузовиков и автобусов работает бесплатная паромная переправа. В восстановительных работах задействованы 250 человек и 30 единиц...
13 октября 2022
Теракт на Крымском мосту — фото
Сегодня, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате подрыва произошло обрушение двух пролётов автомобильного полотна ветки, которая идёт из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные...
8 октября 2022
В Севастополе открыли Единый центр кавалерии и кинологической службы МВД
Сегодня, 7 октября, в Севастополе прошло торжественное открытие Единого центра кавалерии и кинологической службы МВД. В центре созданы все условия для жизни и тренировки служебных животных. Кинологическая служба в рядах севастопольских правоохранителей существовала давно, однако конная полиция в...
7 октября 2022
Севастополь сказал «Да!» Донбассу, Запорожью и Херсонщине — фоторепортаж
Севастопольцы поддержали воссоединение России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Сегодня, 30 сентября, в день подписания договоров о принятии этих территорий в состав России, тысячи жителей города-героя вышли на митинг на площади Нахимова. Об этом — в фоторепортаже фотокорреспондента...
30 сентября 2022
Севастополь проводил мобилизованных защитников Родины — фоторепортаж
Около 600 крымчан и севастопольцев, призванных в рамках частичной мобилизации, торжественно проводили на службу 27 сентября на площади Нахимова в Севастополе. Военнослужащим 47-й мотострелковой дивизии в течение ближайшего месяца предстоят тренировки и боевое слаживание на полигонах Черноморского...
28 сентября 2022
В Мелитополе открыли памятник Александру Невскому — фоторепортаж
Памятник Александру Невскому установлен в Мелитополе, монумент открыли 27 сентября. Новый памятник в освобождённом Запорожье увидел фотокорреспондент ИА REGNUM. Александр Невский является покровителем Мелитополя и сухопутных войск Российской Федерации. С инициативой установки памятника выступили...
28 сентября 2022