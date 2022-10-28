Уборка винограда в Крыму стартовала в августе, сейчас виноградари региона собрали уже более 73 тысяч тонн урожая. Как идут работы в хозяйствах в Бахчисарайском районе, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Урожай винограда

Виноградники ООО «Агро-пром» расположились на площади более 480 га, в том числе более 37 гектаров отдано под молодые посадки, 2021 года, они внесены в Реестр виноградных насаждений. Специалисты возделывают сорта «саперави», «бастардо магарачский», «каберне совиньон», «мускат белый», «алиготе», «мерло», «пино черный», «шардоне». В 2021 году здесь получили 1219,53 т винограда.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM В Крыму произрастает более 100 сортов винограда

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка винограда начинается, как только ягода набирает нужную концентрацию сахара

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Виноградники ООО «Дом Захарьиных» занимают 36,67 га, из них в плодоношении находятся 31,03 га — это сорта «мускат оттонель», «саперави», «каберне совиньон», «мерло», «кефесия», «сары пангас». Площадь молодых виноградников составляет 5,64 га. Первые виноградники были заложены в 2008 году, в 2021 году в хозяйстве получили 394,4 т винограда.

Александр Полегенько ИА REGNUM Специалисты возделывают сорта «саперави», «бастардо магарачский», «каберне совиньон», «мускат белый», «алиготе», «мерло», «пино черный», «шардоне»

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Виноград собирается вручную

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Ещё один бахчисарайский производитель — ООО «Винодельня «Бурлюк», здесь выращивают виноград на площади 4,2 га, а также перерабатывают собственный урожай и урожай других хозяйств.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM С 2014 по 2021 гг. в Крыму было заложено 5861 га новых виноградников, а в 2022 году заложили более 900 га

Александр Полегенько ИА REGNUM Проба урожая

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Отметим, что за семь лет, с 2014 по 2021 год, в Крыму было заложено 5861 га новых виноградников, а в 2022 году заложили более 900 га. В 2022 году в Крыму рассчитывают на получение урожая в 125 тыс. тонн.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка собранного винограда

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Работники виноградной плантации

Александр Полегенько ИА REGNUM В 2022 году в Крыму рассчитывают на получение урожая в 125 тысяч тонн

Александр Полегенько ИА REGNUM Гроздья винограда грузят в прицепы, которые возят вдоль участка тракторы