Сегодня, 7 октября, в Севастополе прошло торжественное открытие Единого центра кавалерии и кинологической службы МВД. В центре созданы все условия для жизни и тренировки служебных животных.

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие Единого центра кинологии и кавалерии

Кинологическая служба в рядах севастопольских правоохранителей существовала давно, однако конная полиция в новейшей истории создана впервые. В центре работают 25 кавалеристов и 22 полицейские лошади, а также 25 кинологов с 25 собаками. Кавалеристы и лошади проходят подготовку для выполнения задач по охране общественного порядка.

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие Единого центра кинологии и кавалерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие Единого центра кинологии и кавалерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие Единого центра кинологии и кавалерии

В церемонии открытия приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление оркестра

Александр Полегенько ИА REGNUM Кадетский класс

Александр Полегенько ИА REGNUM Почётные гости

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие Единого центра кинологии и кавалерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие скульптурной композиции «Лошадь и собака»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие скульптурной композиции «Лошадь и собака»

Александр Полегенько ИА REGNUM Скульптурная композиция «Лошадь и собака»

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники УМВД России по г. Севастополю

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники УМВД России по г. Севастополю

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие Единого центра кинологии и кавалерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие Единого центра кинологии и кавалерии

«Сделано большое дело. Еще два года назад на этом месте был заброшенный пустырь, теперь — один из лучших центров кинологии и кавалерии. Когда встал вопрос, где взять лошадей, чтобы укомплектовать конную полицию, я обратился к своему товарищу — главе Карачаево-Черкесской Республики Рашиду Бориспиевичу Темрезову, и он с готовностью поучаствовал в развитии конной полиции Севастополя. Кроме того, с Павлом Ивановичем Гищенко мы договорились, что при центре кинологии и кавалерии будет открыт детский клуб — конная школа. Здесь смогут заниматься наши дети бесплатно, будет две группы, одна из них — для детей с ограниченными возможностями», — отметил Михаил Развожаев.

Для учащихся разработаны обучающие программы. Количество детей для набора в секции — 34-35 человек. Занятия будут проводиться со вторника по пятницу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления кинологов

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления кинологов

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления кинологов

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления кинологов

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления кинологов

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления кинологов

Александр Полегенько ИА REGNUM Знакомство с кинологами и кавалерией

Александр Полегенько ИА REGNUM Знакомство с кинологами и кавалерией

Александр Полегенько ИА REGNUM Знакомство с кинологами и кавалерией

Александр Полегенько ИА REGNUM Знакомство с кинологами и кавалерией

Александр Полегенько ИА REGNUM Знакомство с кинологами и кавалерией

Александр Полегенько ИА REGNUM Знакомство с кинологами и кавалерией

Александр Полегенько ИА REGNUM Знакомство с кинологами и кавалерией

«Это первый центр на всем крымском полуострове, раньше никогда здесь не было конных дозоров. Кинологический центр отличный, который помогает бороться с преступностью. И главное, что это будет новым центром притяжения для детей: уверен, что конноспортивная школа станет настоящим подарком для юных севастопольцев и их родителей», — поделился заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление конного клуба генерала Якова Бакланова

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление конного клуба генерала Якова Бакланова

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление конного клуба генерала Якова Бакланова

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление конного клуба генерала Якова Бакланова

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление конного клуба генерала Якова Бакланова

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление конного клуба генерала Якова Бакланова

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление конного клуба генерала Якова Бакланова

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление конного клуба генерала Якова Бакланова

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление конного клуба генерала Якова Бакланова

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление конного клуба генерала Якова Бакланова