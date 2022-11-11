Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла вечером 10 ноября в крымский Джанкой. Прибывших встретил фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобус, прибывший в Джанкой, с переселенцами из Херсона

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуацией людей из Херсонской области организована МЧС России

Александр Полегенько ИА REGNUM На этот раз было вывезено 350 жителей Херсонской области

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области

Александр Полегенько ИА REGNUM За эти дни Крым уже принял несколько тысяч человек

Александр Полегенько ИА REGNUM Среди эвакуированных много пожилых людей и детей

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области

Александр Полегенько ИА REGNUM Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла в Джанкой поздно вечером 10 ноября

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие переселенцев из Херсона в Джанкой

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области

Александр Полегенько ИА REGNUM Джанкой — приграничный город на севере Крыма. Для переселенцев из Херсона это перевалочный пункт

Александр Полегенько ИА REGNUM С собой люди взяли лишь самое необходимое

Люди приехали в Крым несколькими автобусами в сопровождении сотрудников МЧС — это 350 жителей Херсонской области, покинувших свои дома в связи с военным положением. Дальше они отправились на Кубань, где их разместят в оздоровительных учреждениях.

Александр Полегенько ИА REGNUM Люди приехали в Крым несколькими автобусами в сопровождении сотрудников МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области

Александр Полегенько ИА REGNUM Люди с ограниченными возможностями находятся под постоянным присмотром сотрудников МЧС и медслужбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Среди эвакуированных много пожилых людей и детей

Александр Полегенько ИА REGNUM Среди эвакуированных много пожилых людей и детей

Александр Полегенько ИА REGNUM Среди эвакуированных — люди в тяжёлом состоянии

Александр Полегенько ИА REGNUM Перенос тяжелобольного человека

Александр Полегенько ИА REGNUM Люди их Херсона приехали в Крым несколькими автобусами

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобусы у железнодорожного вокзала Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Жителям Херсона помогают сотрудники МЧС — сажают в автобусы, распределяют и направляют в ПВР

Александр Полегенько ИА REGNUM Из Джанокоя переселенцы отправились на Кубань, где их разместят в оздоровительных учреждениях

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуированные с собой забрали своих домашних питомцев

Александр Полегенько ИА REGNUM В пунктах временного размещения прибывшим помогут оформить документы и положенную материальную помощь

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области

Также в Джанкой доставили более 170 постояльцев Каирского психоневрологического дома-интерната — они приехали автобусами в сопровождении сотрудников медицинских учреждений Республики Крым. Из Джанкоя по железной дороге они отправились в Краснодарский край и Волгоградскую область.