В Джанкой прибыла новая группа переселенцев из Херсона — фоторепортаж
11 ноября 2022
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Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла вечером 10 ноября в крымский Джанкой. Прибывших встретил фотокорреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Автобус, прибывший в Джанкой, с переселенцами из Херсона
Александр Полегенько ИА REGNUM
Эвакуацией людей из Херсонской области организована МЧС России
Александр Полегенько ИА REGNUM
На этот раз было вывезено 350 жителей Херсонской области
Александр Полегенько ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько ИА REGNUM
За эти дни Крым уже принял несколько тысяч человек
Александр Полегенько ИА REGNUM
Среди эвакуированных много пожилых людей и детей
Александр Полегенько ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла в Джанкой поздно вечером 10 ноября
Александр Полегенько ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие переселенцев из Херсона в Джанкой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько ИА REGNUM
Джанкой — приграничный город на севере Крыма. Для переселенцев из Херсона это перевалочный пункт
Александр Полегенько ИА REGNUM
С собой люди взяли лишь самое необходимое
Люди приехали в Крым несколькими автобусами в сопровождении сотрудников МЧС — это 350 жителей Херсонской области, покинувших свои дома в связи с военным положением. Дальше они отправились на Кубань, где их разместят в оздоровительных учреждениях.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Люди приехали в Крым несколькими автобусами в сопровождении сотрудников МЧС
Александр Полегенько ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько ИА REGNUM
Люди с ограниченными возможностями находятся под постоянным присмотром сотрудников МЧС и медслужбы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Среди эвакуированных много пожилых людей и детей
Александр Полегенько ИА REGNUM
Среди эвакуированных много пожилых людей и детей
Александр Полегенько ИА REGNUM
Среди эвакуированных — люди в тяжёлом состоянии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перенос тяжелобольного человека
Александр Полегенько ИА REGNUM
Люди их Херсона приехали в Крым несколькими автобусами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Автобусы у железнодорожного вокзала Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Жителям Херсона помогают сотрудники МЧС — сажают в автобусы, распределяют и направляют в ПВР
Александр Полегенько ИА REGNUM
Из Джанокоя переселенцы отправились на Кубань, где их разместят в оздоровительных учреждениях
Александр Полегенько ИА REGNUM
Эвакуированные с собой забрали своих домашних питомцев
Александр Полегенько ИА REGNUM
В пунктах временного размещения прибывшим помогут оформить документы и положенную материальную помощь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Также в Джанкой доставили более 170 постояльцев Каирского психоневрологического дома-интерната — они приехали автобусами в сопровождении сотрудников медицинских учреждений Республики Крым. Из Джанкоя по железной дороге они отправились в Краснодарский край и Волгоградскую область.