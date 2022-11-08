400 пациентов гериатрических пансионатов, расположенных на левом берегу Днепра, вывезли сотрудники МЧС России. Пожилых людей отправили в более безопасные российские регионы. Как был организован процесс перемещения, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Из Херсона были вывезены пожилые люди, не имеющие возможности передвигаться без посторонней помощи

В общей сложности МЧС России организовал переезд 400 пациентов гериатрических пансионатов. Подавляющее их большинство — очень пожилые люди, не имеющие возможности передвигаться без посторонней помощи, есть и лежачие.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пациенты гериатрических пансионатов, расположенных на левом берегу Днепра

Александр Полегенько ИА REGNUM Подавляющее большинство эвакуированных — пожилые люди, не имеющие возможности передвигаться без посторонней помощи, а также лежачие пациенты

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуацию людей провели спасатели МЧС России совместно с персоналом медучреждений

Александр Полегенько ИА REGNUM Об этих людях больше некому позаботиться

Александр Полегенько ИА REGNUM Многие из эвакуированных находятся в тяжёлом состоянии

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуированные люди взяли с собой лишь самое необходимое

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пациентов гериатрических пансионатов Херсона

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасатели совместно с персоналом медучреждений оказали помощь пациентам

Александр Полегенько ИА REGNUM Перевозка пенсионеров — вынужденная мера

Александр Полегенько ИА REGNUM Пациенты гериатрических пансионатов Херсона со своими вещами

Александр Полегенько ИА REGNUM Было принято решение эвакуировать людей в безопасное место, на территории Воронежской и Ростовской областей

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пациентов гериатрических пансионатов Херсона

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пациентов гериатрических пансионатов Херсона

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пациентов гериатрических пансионатов Херсона

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пациентов гериатрических пансионатов Херсона

Александр Полегенько ИА REGNUM Пациент гериатрических пансионатов Херсона со своими вещами ждёт отправления

Александр Полегенько ИА REGNUM Пациенты гериатрических пансионатов Херсона со своими вещами

Александр Полегенько ИА REGNUM Всего за выходные удалось вывезти на безопасные территории 400 человек

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожилая женщина ждёт эвакуации

«На выходных 55 бригад скорой медицинской помощи помогли в эвакуации маломобильных граждан, проживающих в гериатрических пансионатах. 51 бригада «скорой помощи» была выделена Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи и 4 бригады — Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя. Всего совместными усилиями из Каховского и Голопристанского гериатрических пансионатов было эвакуировано 400 человек, которых доставили на железнодорожный вокзал г. Джанкоя и отправили в Воронежскую и Ростовскую области», — рассказал министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пациентов гериатрических пансионатов Херсона

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасатели совместно с персоналом медучреждений помогли доставить людей с багажом к автобусам и автомобилям скорой помощи

Александр Полегенько ИА REGNUM Вещи пациентов

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пациентов гериатрических пансионатов Херсона

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пациентов гериатрических пансионатов Херсона

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пациентов гериатрических пансионатов Херсона

Александр Полегенько ИА REGNUM Большинство пациентов — не ходячие

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пациентов гериатрических пансионатов Херсона

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники МЧС России помогают людям сесть в автобус

Александр Полегенько ИА REGNUM Из Херсона автобус с эвакуированными пациентами отправился в Джанкой

Александр Полегенько ИА REGNUM Все пациенты понимали необходимость эвакуации

Спасатели совместно с персоналом медучреждений помогли доставить людей с багажом к автобусам и автомобилям скорой помощи. И сотрудников, и пациентов автотранспортом отправили в Крым. Оттуда уже по железной дороге доставят в учреждения Ростовской и Воронежской области. Там для херсонцев обещают создать все условия.

Александр Полегенько ИА REGNUM В вывозе маломобильных граждан из пансионатов были задействованы 55 бригад скорой помощи

Александр Полегенько ИА REGNUM Сопровождали пациентов волонтеры-медики Медицинской академии КФУ им. В. И. Вернадского и студенты Керченского медицинского колледжа им Г. К. Петровой»

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация тяжелобольного пациента

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники скорой помощи вывозят людей, находящихся в особо тяжёлом состоянии

Александр Полегенько ИА REGNUM Помощь в эвакуации жителей Херсонской области прошла при совместном участии Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерством труда и социальной защиты и Министерством чрезвычайных ситуаций РФ