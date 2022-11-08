400 пациентов гериатрических пансионатов, расположенных на левом берегу Днепра, вывезли сотрудники МЧС России. Пожилых людей отправили в более безопасные российские регионы. Как был организован процесс перемещения, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Из Херсона были вывезены пожилые люди, не имеющие возможности передвигаться без посторонней помощи
В общей сложности МЧС России организовал переезд 400 пациентов гериатрических пансионатов. Подавляющее их большинство — очень пожилые люди, не имеющие возможности передвигаться без посторонней помощи, есть и лежачие.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пациенты гериатрических пансионатов, расположенных на левом берегу Днепра
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подавляющее большинство эвакуированных — пожилые люди, не имеющие возможности передвигаться без посторонней помощи, а также лежачие пациенты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Эвакуацию людей провели спасатели МЧС России совместно с персоналом медучреждений
Александр Полегенько ИА REGNUM
Об этих людях больше некому позаботиться
Александр Полегенько ИА REGNUM
Многие из эвакуированных находятся в тяжёлом состоянии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Эвакуированные люди взяли с собой лишь самое необходимое
Пациент гериатрических пансионатов Херсона со своими вещами ждёт отправления
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пациенты гериатрических пансионатов Херсона со своими вещами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Всего за выходные удалось вывезти на безопасные территории 400 человек
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пожилая женщина ждёт эвакуации
«На выходных 55 бригад скорой медицинской помощи помогли в эвакуации маломобильных граждан, проживающих в гериатрических пансионатах. 51 бригада «скорой помощи» была выделена Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи и 4 бригады — Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя. Всего совместными усилиями из Каховского и Голопристанского гериатрических пансионатов было эвакуировано 400 человек, которых доставили на железнодорожный вокзал г. Джанкоя и отправили в Воронежскую и Ростовскую области», — рассказал министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.
Сотрудники МЧС России помогают людям сесть в автобус
Александр Полегенько ИА REGNUM
Из Херсона автобус с эвакуированными пациентами отправился в Джанкой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Все пациенты понимали необходимость эвакуации
Спасатели совместно с персоналом медучреждений помогли доставить людей с багажом к автобусам и автомобилям скорой помощи. И сотрудников, и пациентов автотранспортом отправили в Крым. Оттуда уже по железной дороге доставят в учреждения Ростовской и Воронежской области. Там для херсонцев обещают создать все условия.
Александр Полегенько ИА REGNUM
В вывозе маломобильных граждан из пансионатов были задействованы 55 бригад скорой помощи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сопровождали пациентов волонтеры-медики Медицинской академии КФУ им. В. И. Вернадского и студенты Керченского медицинского колледжа им Г. К. Петровой»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Эвакуация тяжелобольного пациента
Александр Полегенько ИА REGNUM
Эвакуация пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сотрудники скорой помощи вывозят людей, находящихся в особо тяжёлом состоянии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Помощь в эвакуации жителей Херсонской области прошла при совместном участии Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерством труда и социальной защиты и Министерством чрезвычайных ситуаций РФ
Александр Полегенько ИА REGNUM
51 бригада «скорой помощи» была выделена Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи и 4 бригады — Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя