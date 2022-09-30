Севастопольцы поддержали воссоединение России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Сегодня, 30 сентября, в день подписания договоров о принятии этих территорий в состав России, тысячи жителей города-героя вышли на митинг на площади Нахимова. Об этом — в фоторепортаже фотокорреспондента ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастопольцы вышли на площадь Нахимова в поддержку новых регионов России

Александр Полегенько ИА REGNUM На площади Нахимова в Севастополе выступили творческие коллективы и солисты города

Александр Полегенько ИА REGNUM Тысячи жителей Севастополя вышли на митинг на площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Оркестр Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Теперь в составе России 89 субъектов

Александр Полегенько ИА REGNUM «Любовь — это быть вместе!»

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление оркестра Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление оркестра Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Участниками митинга в Севастополе стали люди разных поколений, но всех их объединило желание показать — здесь знают, что значит вернуться на Родину

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

Александр Полегенько ИА REGNUM На площади Нахимова Севастополя выступили творческие коллективы и солисты города

Александр Полегенько ИА REGNUM Оркестр Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

На главной площади Севастополя для участников митинга была организована трансляция выступления президента России.

«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить», — сказал в своей речи Владимир Путин.

Александр Полегенько ИА REGNUM На главной площади Севастополя для участников митинга была организована трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление президента Российской Федерации Владимира Путина

Александр Полегенько ИА REGNUM Подписание договора о вхождении в состав России

Александр Полегенько ИА REGNUM Донбасс, Запорожье и Херсон воссоединились с Россией

Участниками митинга в Севастополе стали люди разных поколений, но всех их объединило желание показать — здесь знают, что значит вернуться на Родину.

«Невероятное чувство гордости за коллег, за страну, за наше общее будущее. Крым и Севастополь 8,5 лет назад вернулись в Россию. И сегодня люди точно знают, что сделали правильный выбор! Уверен, новые регионы нашей страны с учётом нашего опыта ожидает динамичное развитие и процветание! Вместе мы со всем обязательно справимся!» — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

Александр Полегенько ИА REGNUM Выбор людей: «Донецк — Россия!»

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

На площади Нахимова выступили творческие коллективы и солисты города, оркестр Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова.

«Слезы на глазах! Сложно было поверить в то, что ужасы, которые продолжались восемь лет, когда-то закончатся. Когда-то и мы жили в страхе, но в 2014 году Севастополь стал частью великой страны, которая нас защитила. Сейчас она защитит и Донецк, Луганск, Херсон, и Запорожье. Мы с вами!» — поделилась эмоциями жительница Севастополя Светлана.

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями

30 сентября в Москве состоялось подписание договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документы подписал президент России и главы территорий — по результатам проведённых ранее референдумов.