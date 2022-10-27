В Крыму военные создали специализированную полосу препятствий — фоторепортаж
Апробацию специальной психологической полосы, разработанной с учетом опыта специальной военной операции, проводят военнослужащие Черноморского флота в Крыму. Как проходит подготовка военных, смогут увидеть читатели ИА REGNUM в фоторепортаже Александра Полегенько.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военнослужащие высаживаются на побережье
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военнослужащие высаживаются на побережье
Александр Полегенько ИА REGNUM
Высадка на берег
Александр Полегенько ИА REGNUM
Высадка на берег
Александр Полегенько ИА REGNUM
Специальная психологическая полоса разработана с учётом опыта СВО
Специализированную полосу препятствий создали на одном из полигонов в Крыму. Сейчас её апробацию проводят военнослужащие, а в дальнейшем планируется ввести её в программу подготовки мобилизованных граждан.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дымовая шашка, предназначенная для задымления и снижения видимости
Александр Полегенько ИА REGNUM
Специализированную полосу препятствий создали на одном из полигонов в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для военнослужащих подготовили 11 участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Полоса препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
На полигоне организовано аудиосопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками
Александр Полегенько ИА REGNUM
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Александр Полегенько ИА REGNUM
В условиях дымовой завесы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка стрельбы в условиях плохой видимости
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка стрельбы в условиях плохой видимости
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для усложнения прохождения полосы разработаны специальные квесты
Для групп, проходящих полосу, разработан специальный сценарий, включающий психологические квесты, рассказали в пресс-службе Черноморского флота. Проходящие полосу военнослужащие с плавсредств высаживаются на побережье и преодолевают 11 участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя. Каждое из таких препятствий предназначено для выработки определенных психологических навыков и помогает участникам преодолевать чувство страха.
Александр Полегенько ИА REGNUM
По легенде, подразделения находят части «секретных» карт, далее они должны собрать целую карту, чтобы по ней найти нужный объект
Александр Полегенько ИА REGNUM
Препятствия предназначены для выработки определенных психологических навыков и помогают участникам преодолевать чувство страха
Александр Полегенько ИА REGNUM
Специализированная полоса препятствий для военнослужащих
Александр Полегенько ИА REGNUM
Специализированная полоса препятствий для военнослужащих
При подготовке полосы был применен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе полученный в ходе специальной военной операции.
Александр Полегенько ИА REGNUM
За ходом учений внимательно следят инструкторы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Апробацию полосы препятствий проводят военнослужащие, в дальнейшем здесь будут подготавливать мобилизованных
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военные проходят специализированную полосу препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военные проходят специализированную полосу препятствий
С целью создания максимально реалистичной обстановки активно применяются дымовые шашки, ведется стрельба холостыми боеприпасами, организовано аудиосопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка стрельбы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка стрельбы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка стрельбы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка стрельбы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Замена магазина в автомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военная подготовка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Военные проходят специализированную полосу препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО
Александр Полегенько ИА REGNUM
Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО
Александр Полегенько ИА REGNUM
Стрельба из гранатомёта
Для усложнения прохождения полосы разработаны специальные квесты, в ходе которых подразделения находят части «секретных» карт, далее они должны вступить во взаимодействие с другими участниками, чтобы собрать целую карту, чтобы по ней найти нужный объект.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Кроме того, во время выполнения норматива по преодолению полосы военнослужащие выполняют эвакуацию условно раненых с преодолением сложных участков местности.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Эвакуация условно раненых с преодолением сложных участков местности