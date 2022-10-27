В Крыму военные создали специализированную полосу препятствий — фоторепортаж

Апробацию специальной психологической полосы, разработанной с учетом опыта специальной военной операции, проводят военнослужащие Черноморского флота в Крыму. Как проходит подготовка военных, смогут увидеть читатели ИА REGNUM в фоторепортаже Александра Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Военнослужащие высаживаются на побережье

Александр Полегенько ИА REGNUM Военнослужащие высаживаются на побережье

Александр Полегенько ИА REGNUM Высадка на берег

Александр Полегенько ИА REGNUM Высадка на берег

Александр Полегенько ИА REGNUM Специальная психологическая полоса разработана с учётом опыта СВО

Специализированную полосу препятствий создали на одном из полигонов в Крыму. Сейчас её апробацию проводят военнослужащие, а в дальнейшем планируется ввести её в программу подготовки мобилизованных граждан.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дымовая шашка, предназначенная для задымления и снижения видимости

Александр Полегенько ИА REGNUM Специализированную полосу препятствий создали на одном из полигонов в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Для военнослужащих подготовили 11 участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя

Александр Полегенько ИА REGNUM Полоса препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM На полигоне организовано аудиосопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками

Александр Полегенько ИА REGNUM Стрельба ведётся холостыми боеприпасами

Александр Полегенько ИА REGNUM Стрельба ведётся холостыми боеприпасами

Александр Полегенько ИА REGNUM В условиях дымовой завесы

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка стрельбы в условиях плохой видимости

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка стрельбы в условиях плохой видимости

Александр Полегенько ИА REGNUM Для усложнения прохождения полосы разработаны специальные квесты

Для групп, проходящих полосу, разработан специальный сценарий, включающий психологические квесты, рассказали в пресс-службе Черноморского флота. Проходящие полосу военнослужащие с плавсредств высаживаются на побережье и преодолевают 11 участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя. Каждое из таких препятствий предназначено для выработки определенных психологических навыков и помогает участникам преодолевать чувство страха.

Александр Полегенько ИА REGNUM По легенде, подразделения находят части «секретных» карт, далее они должны собрать целую карту, чтобы по ней найти нужный объект

Александр Полегенько ИА REGNUM Препятствия предназначены для выработки определенных психологических навыков и помогают участникам преодолевать чувство страха

Александр Полегенько ИА REGNUM Специализированная полоса препятствий для военнослужащих

Александр Полегенько ИА REGNUM Специализированная полоса препятствий для военнослужащих

При подготовке полосы был применен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе полученный в ходе специальной военной операции.

Александр Полегенько ИА REGNUM За ходом учений внимательно следят инструкторы

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Апробацию полосы препятствий проводят военнослужащие, в дальнейшем здесь будут подготавливать мобилизованных

Александр Полегенько ИА REGNUM Военные проходят специализированную полосу препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Военные проходят специализированную полосу препятствий

С целью создания максимально реалистичной обстановки активно применяются дымовые шашки, ведется стрельба холостыми боеприпасами, организовано аудиосопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками.

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка стрельбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка стрельбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Стрельба ведётся холостыми боеприпасами

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка стрельбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка стрельбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Замена магазина в автомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Военная подготовка

Александр Полегенько ИА REGNUM Военные проходят специализированную полосу препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО

Александр Полегенько ИА REGNUM Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО

Александр Полегенько ИА REGNUM Стрельба из гранатомёта

Для усложнения прохождения полосы разработаны специальные квесты, в ходе которых подразделения находят части «секретных» карт, далее они должны вступить во взаимодействие с другими участниками, чтобы собрать целую карту, чтобы по ней найти нужный объект.

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка химической атаки

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка химической атаки

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка химической атаки

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка химической атаки

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка химической атаки

Александр Полегенько ИА REGNUM Отработка химической атаки

Кроме того, во время выполнения норматива по преодолению полосы военнослужащие выполняют эвакуацию условно раненых с преодолением сложных участков местности.

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация условно раненых с преодолением сложных участков местности

Александр Полегенько ИА REGNUM Оказание первой медицинской помощи в бою

Александр Полегенько ИА REGNUM Отдых после завершения полосы препятствий