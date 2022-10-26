Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии №10 Севастополя состоялась 26 октября на Малаховом кургане Музея обороны города. На мероприятии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид Севастопольской бухты с Малахова кургана

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид Севастопольской бухты с Малахова кургана

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид Севастопольской бухты с Малахова кургана

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к церемонии принесения присяги

Александр Полегенько ИА REGNUM Ученики гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение перед присягой

Александр Полегенько ИА REGNUM Второй кадетский класс Росгвардии в Севастополе основан 1 сентября 2022 года — в пятом «К» классе гимназии № 10

Александр Полегенько ИА REGNUM В гимназии №10 планируют принимать пятиклассников в ряды кадетов Росгвардии ежегодно

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии №10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии №10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прошла на Малаховом кургане Музея обороны Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Военный оркестр

Праздничное мероприятие началось с торжественного поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации у Оборонительной башни Корниловского бастиона. После этого началась собственно церемония принесения присяги — учащиеся пятого «К» класса один за другим произнесли первую в своей жизни клятву. Каждый из них вышел из строя школьником, а вернулся в ряды одноклассников уже кадетом.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мероприятие началось с торжественного поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации у Оборонительной башни Корниловского бастиона

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Юных кадетов поздравили представители Росгвардии, с наилучшими пожеланиями к юным росгвардейцам обратилась заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Юных кадетов поздравили представители Росгвардиии и заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко

Александр Полегенько ИА REGNUM Присяга

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Второй кадетский класс Росгвардии в городе Севастополе основан 1 сентября 2022 года — в пятом «К» классе гимназии № 10. Теперь в гимназии №10 ежегодно планируют принимать пятиклассников в ряды кадетов Росгвардии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя