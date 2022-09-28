Памятник Александру Невскому установлен в Мелитополе, монумент открыли 27 сентября. Новый памятник в освобождённом Запорожье увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мелитополе

Александр Невский является покровителем Мелитополя и сухопутных войск Российской Федерации. С инициативой установки памятника выступили благочинный мелитопольских церквей протоирей Максим и иерей Храма Великомученика Георгия Победоносца Александр Беднов от имени всех прихожан.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мелитополе

Памятник установлен в честь исторического выбора жителей Запорожья и символизирует воссоединение с Россией.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мелитополе

«Памятник открыт в канун подведения итогов референдума, потому что мы все знаем, что будем с Россией, наш город будет развиваться вместе с Россией под покровительством Александра Невского», — прокомментировала событие глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мелитополе