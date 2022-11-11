В Симферополе простились с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Храм Александра Невского в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Портрет Кирилла Стремоусова

Александр Полегенько ИА REGNUM Перед началом отпевания

Александр Полегенько ИА REGNUM Венок от президента России Владимира Путина

Александр Полегенько ИА REGNUM Венок от Дениса Пушилина

Александр Полегенько ИА REGNUM Установка гроба с телом Кирилла Стремоусова

Александр Полегенько ИА REGNUM Гроб с телом был открыт

Александр Полегенько ИА REGNUM Гроб с телом Кирилла Стремоусова

Церемония прощания прошла в Симферополе в храме Александра Невского. Проститься со Стремоусовым пришли первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, глава Крыма Сергей Аксёнов, глава Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, родные и близкие погибшего.

Александр Полегенько ИА REGNUM На церемонию прощания прибыл Сергей Кириенко

Александр Полегенько ИА REGNUM Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий и Михаил Развожаев на церемонии прощания со Стремоусовым

Александр Полегенько ИА REGNUM Сергей Кириенко, Владимир Сальдо у гроба

Александр Полегенько ИА REGNUM Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий и Михаил Развожаев у гроба

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимир Сальдо прощается с Кириллом Стремоусовым

Александр Полегенько ИА REGNUM Михаил Развожаев прощается с Кириллом Стремоусовым

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым

«Кирилл Сергеевич был настоящим воином, искренним, честным человеком с чистым сердцем, в котором была Божья искра. Многие узнавали о том, что происходит в Херсонской области, непосредственно из его сообщений. Он никогда не боялся идти вперед, старался реализовать то, о чем мечтали люди, был готов рисковать собой ради справедливости. Остановить его, как правило, было невозможно», — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

После отпевания политик будет похоронен на центральном кладбище Симферополя.

Александр Полегенько ИА REGNUM Отпевание Кирилла Стремоусов в храме Александра Невского

Александр Полегенько ИА REGNUM Сергей Кириенко

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым

Кирилл Стремоусов родился в посёлке Гольмовский Донецкой области УССР. В 2009 году в Херсоне основал информационное агентство «Таврия Ньюс» и начал свою политическую деятельность.

Александр Полегенько ИА REGNUM Отпевание Кирилла Стремоусова в храме Александра Невского

С начала СВО выразил поддержку Российской Федерации, сформировал и возглавил Комитет спасения за мир и порядок.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым

Александр Полегенько ИА REGNUM Сергей Аксёнов и Владимир Сальдо на церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым

Александр Полегенько ИА REGNUM Вдова Кирилла Стремоусова у гроба

Александр Полегенько ИА REGNUM Михаил Развожаев, Владимир Сальдо и Сергей Кириенко на церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым

В мае 2022 года глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо назначил Стремоусова своим заместителем. Активно поддержал референдум о воссоединении Херсонской области с Россией, после которого был назначен заместителем врио губернатора.

Напомним, Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в результате ДТП на пересечении трасс М-14 (на Херсон) и Р-47 (на Новую Каховку). Как сообщил в своём телеграм- канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, виновником ДТП стал водитель грузовика, совершивший опасный манёвр.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым

Александр Полегенько ИА REGNUM Сергей Кириенко, Михаил Развожаев и Владимир Сальдо

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимир Сальдо на церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым

«Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Бронированную машину просто разорвало — капсулу оторвало от шасси», — добавил Рогов.

Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым

Кириллу Стремоусову было 45 лет. У него остались жена и пятеро детей. Вскоре Стремоусов должен был стать отцом в шестой раз.