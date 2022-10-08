Теракт на Крымском мосту — фото
Сегодня, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате подрыва произошло обрушение двух пролётов автомобильного полотна ветки, которая идёт из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы МЧС России. Со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. После ликвидации пожара появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения.
«По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — отметил глава республики Крым Сергей Аксёнов.
Аксёнов добавил, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием, запасов топлива хватит более чем на месяц, продовольствия — более чем на два месяца.