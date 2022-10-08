Сегодня, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате подрыва произошло обрушение двух пролётов автомобильного полотна ветки, которая идёт из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом.

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы МЧС России. Со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. После ликвидации пожара появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения.

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту. Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту. Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту. Тушение пожара

«По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — отметил глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту. Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Керченский пролив

Аксёнов добавил, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием, запасов топлива хватит более чем на месяц, продовольствия — более чем на два месяца.