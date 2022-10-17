Около сотни пар молодых людей и девушек приняли участие в бале «Молодость», который состоялся 16 октября на самом берегу Чёрного моря — в парке «Айвазовское» в Партените. ИА REGNUM предлагает своим читателям фоторепортаж Александра Полегенько, который побывал на необычном мероприятии.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Партенит был выбран не случайно — живописные клумбы, статуи, панорамные виды на Черное море
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» прошёл на самом берегу Чёрного моря
Бал организовала команда «Севастопольского бала» при поддержке Севастопольского государственного университета и Фонда президентских грантов. Главной идеей мероприятия стало объединение ярких, интересных, амбициозных, талантливых молодых людей и формирование достойных ориентиров для них. Приурочили событие к 205-летию со дня рождения великого русского художника И. К. Айвазовского.
Участниками его стали около сотни пар — в течение двух недель студенты проходили обучение искусству танца. В танцевальную программу вошли вальсы, польки, кадрили, сиртаки, падеграс и другие танцы.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал приурочили к 205-летию со дня рождения великого русского художника И. К. Айвазовского
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перед балом пары-участники посетили несколько танцевальных мастер-классов от ведущих хореографов проекта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мероприятие организовала команда «Севастопольского бала»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
В танцевальную программу вошли вальсы, польки, кадрили, сиртаки, падеграс и другие танцы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В течение двух недель студенты проходили обучение искусству танца
Александр Полегенько ИА REGNUM
Участниками бала «Молодость» стали около сотни пар
Александр Полегенько ИА REGNUM
Главная идея бала — объединение амбициозных, талантливых молодых людей и формирование достойных ориентиров для них
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» прошёл на берегу Чёрного моря — в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Кроме того, участников и гостей мероприятия ждали выступления звезд оперы и балета. Арии из знаменитых опер и оперетт Верди, Штрауса, Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Доницетти, Чайковского исполнили солисты Крымской государственной филармонии Динара Хафизова,Дмитрий Костенко и Федор Марченко, а также молодой одаренный вокалист из Севастополя Артем Федоров. В балетной программе выступили премьер Краснодарского театра балета им. Юрия Григоровича Владимир Морозов и солистка этого же театра Юлия Козыренко, солисты севастопольского ансамбля «Черное море» Сергей Храпин и Яна Колмогорова и Севастопольского академического театра танца имени В. Елизарова Александр Поздняков.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для гостей бала выступили звезды оперы и балета
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените
«Молодость — это вера в свои силы, прекрасное будущее, чистый незамутненный взгляд на происходящее вокруг, максимализм, который не терпит никаких компромиссов, не соглашается ни на что, что идет против совести и внутренних установок, жизненный азарт. Сегодняшний бал стал воплощением этого», — отметила руководитель бала «Молодость» Екатерина Графодатская.