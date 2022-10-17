Около сотни пар молодых людей и девушек приняли участие в бале «Молодость», который состоялся 16 октября на самом берегу Чёрного моря — в парке «Айвазовское» в Партените. ИА REGNUM предлагает своим читателям фоторепортаж Александра Полегенько, который побывал на необычном мероприятии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Партенит был выбран не случайно — живописные клумбы, статуи, панорамные виды на Черное море

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» прошёл на самом берегу Чёрного моря

Бал организовала команда «Севастопольского бала» при поддержке Севастопольского государственного университета и Фонда президентских грантов. Главной идеей мероприятия стало объединение ярких, интересных, амбициозных, талантливых молодых людей и формирование достойных ориентиров для них. Приурочили событие к 205-летию со дня рождения великого русского художника И. К. Айвазовского.

Участниками его стали около сотни пар — в течение двух недель студенты проходили обучение искусству танца. В танцевальную программу вошли вальсы, польки, кадрили, сиртаки, падеграс и другие танцы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал приурочили к 205-летию со дня рождения великого русского художника И. К. Айвазовского

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Перед балом пары-участники посетили несколько танцевальных мастер-классов от ведущих хореографов проекта

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа

Александр Полегенько ИА REGNUM Мероприятие организовала команда «Севастопольского бала»

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM В танцевальную программу вошли вальсы, польки, кадрили, сиртаки, падеграс и другие танцы

Александр Полегенько ИА REGNUM В течение двух недель студенты проходили обучение искусству танца

Александр Полегенько ИА REGNUM Участниками бала «Молодость» стали около сотни пар

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная идея бала — объединение амбициозных, талантливых молодых людей и формирование достойных ориентиров для них

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» прошёл на берегу Чёрного моря — в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Кроме того, участников и гостей мероприятия ждали выступления звезд оперы и балета. Арии из знаменитых опер и оперетт Верди, Штрауса, Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Доницетти, Чайковского исполнили солисты Крымской государственной филармонии Динара Хафизова, Дмитрий Костенко и Федор Марченко, а также молодой одаренный вокалист из Севастополя Артем Федоров. В балетной программе выступили премьер Краснодарского театра балета им. Юрия Григоровича Владимир Морозов и солистка этого же театра Юлия Козыренко, солисты севастопольского ансамбля «Черное море» Сергей Храпин и Яна Колмогорова и Севастопольского академического театра танца имени В. Елизарова Александр Поздняков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Для гостей бала выступили звезды оперы и балета

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

«Молодость — это вера в свои силы, прекрасное будущее, чистый незамутненный взгляд на происходящее вокруг, максимализм, который не терпит никаких компромиссов, не соглашается ни на что, что идет против совести и внутренних установок, жизненный азарт. Сегодняшний бал стал воплощением этого», — отметила руководитель бала «Молодость» Екатерина Графодатская.

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените

Александр Полегенько ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените