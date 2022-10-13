Восстановление Крымского моста, пострадавшего в результате теракта 8 октября, идёт полным ходом. Движение легковых автомобилей уже полностью налажено, для перевозки грузовиков и автобусов работает бесплатная паромная переправа.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Восход солнца над Крымским мостом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крымский мост озаряется первыми лучами солнца
Александр Полегенько ИА REGNUM
Утро на Крымском мосту
Александр Полегенько ИА REGNUM
Утро на Крымском мосту
Александр Полегенько ИА REGNUM
Рыбаки спокойно рыбачат у Крымского моста

В восстановительных работах задействованы 250 человек и 30 единиц техники.

«Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Утреннее солнце над Крымским мостом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Паромная переправа через Керченский пролив
Александр Полегенько ИА REGNUM
Рыбак на набережной города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крымский мост

На въезде дежурят сотрудники ГИБДД, которые проводят обязательный досмотр каждого автомобиля. Для фур действуют особые ограничения и правила погрузки. Складирование груза в автомобиле должно обеспечивать возможность его досмотра и идентификации всего объема. В случае невыполнения этого условия возможен отказ в допуске на паром.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Керчи всё спокойно. Местные жители прогуливаются по набережной
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прогулка по набережной
Александр Полегенько ИА REGNUM
Рыбаки на набережной города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Виды Крымского моста с набережной города Керчи

Грузовики массой до 3,5 тонны отправляются с паромной переправы порта Крым, периодичность отправки — каждые 1,5–2 часа без учета погодных условий.

Грузовики массой свыше 3,5 тонны отправляются с паромной переправы Рыбного порта, периодичность отправки — каждые 3–4 часа без учета погодных условий.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Крымский мост
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крымский мост
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крымский мост активно восстанавливают
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крымский мост и рыбаки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Движение легковых автомобилей на Крымском мосту полностью восстановлено
Александр Полегенько ИА REGNUM
Движение по железной дороге Крымского моста было восстановлено почти сразу
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вид на Крымский мост с горной вершины Митридат в Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для большегрузов работает бесплатная паромная переправа через Керченский пролив
Александр Полегенько ИА REGNUM
Виды с горной вершины Митридат в Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Символы СВО в Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Виды Крымского моста с набережной города Керчи

«В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы 4 парома. Исходя из текущей динамики, предварительное время ожидания на паром составляет порядка 34 дней», — сообщил в своём Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Очередь из большегрузов растянулась на километры
Александр Полегенько ИА REGNUM
Километровая очередь из фур в Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дальнобойщики в Керчи ждут пропуска
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для фур сейчас действуют особые ограничения и правила погрузки

На данный момент очередь из фур и грузовиков остаётся достаточно большой. Некоторые фуры стоят в очереди на паром уже несколько суток.

Но уже сегодня к работе приступят ещё два судна вместимостью 25 большегрузных автомобилей. Кроме того, работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Все машины тщательно осматриваются
Александр Полегенько ИА REGNUM
Некоторые фуры стоят в очереди уже несколько суток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Очередь из большегрузов в Керчи

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом проезжавшего поезда. В результате теракта частично обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. По данным ФСБ России, организатором теракта являлось ГУР МОУ, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов.