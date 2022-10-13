Восстановление Крымского моста, пострадавшего в результате теракта 8 октября, идёт полным ходом. Движение легковых автомобилей уже полностью налажено, для перевозки грузовиков и автобусов работает бесплатная паромная переправа.

Александр Полегенько ИА REGNUM Восход солнца над Крымским мостом

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымский мост озаряется первыми лучами солнца

Александр Полегенько ИА REGNUM Утро на Крымском мосту

Александр Полегенько ИА REGNUM Утро на Крымском мосту

Александр Полегенько ИА REGNUM Рыбаки спокойно рыбачат у Крымского моста

В восстановительных работах задействованы 250 человек и 30 единиц техники.

«Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Утреннее солнце над Крымским мостом

Александр Полегенько ИА REGNUM Паромная переправа через Керченский пролив

Александр Полегенько ИА REGNUM Рыбак на набережной города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымский мост

На въезде дежурят сотрудники ГИБДД, которые проводят обязательный досмотр каждого автомобиля. Для фур действуют особые ограничения и правила погрузки. Складирование груза в автомобиле должно обеспечивать возможность его досмотра и идентификации всего объема. В случае невыполнения этого условия возможен отказ в допуске на паром.

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM В Керчи всё спокойно. Местные жители прогуливаются по набережной

Александр Полегенько ИА REGNUM Прогулка по набережной

Александр Полегенько ИА REGNUM Рыбаки на набережной города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Крымского моста с набережной города Керчи

Грузовики массой до 3,5 тонны отправляются с паромной переправы порта Крым, периодичность отправки — каждые 1,5–2 часа без учета погодных условий.

Грузовики массой свыше 3,5 тонны отправляются с паромной переправы Рыбного порта, периодичность отправки — каждые 3–4 часа без учета погодных условий.

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымский мост

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымский мост

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымский мост активно восстанавливают

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымский мост и рыбаки

Александр Полегенько ИА REGNUM Движение легковых автомобилей на Крымском мосту полностью восстановлено

Александр Полегенько ИА REGNUM Движение по железной дороге Крымского моста было восстановлено почти сразу

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на Крымский мост с горной вершины Митридат в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Для большегрузов работает бесплатная паромная переправа через Керченский пролив

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды с горной вершины Митридат в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Символы СВО в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Крымского моста с набережной города Керчи

«В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы 4 парома. Исходя из текущей динамики, предварительное время ожидания на паром составляет порядка 3–4 дней», — сообщил в своём Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Очередь из большегрузов растянулась на километры

Александр Полегенько ИА REGNUM Километровая очередь из фур в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Дальнобойщики в Керчи ждут пропуска

Александр Полегенько ИА REGNUM Для фур сейчас действуют особые ограничения и правила погрузки

На данный момент очередь из фур и грузовиков остаётся достаточно большой. Некоторые фуры стоят в очереди на паром уже несколько суток.

Но уже сегодня к работе приступят ещё два судна вместимостью 25 большегрузных автомобилей. Кроме того, работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.

Александр Полегенько ИА REGNUM Все машины тщательно осматриваются

Александр Полегенько ИА REGNUM Некоторые фуры стоят в очереди уже несколько суток

Александр Полегенько ИА REGNUM Очередь из большегрузов в Керчи

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом проезжавшего поезда. В результате теракта частично обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. По данным ФСБ России, организатором теракта являлось ГУР МОУ, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов.