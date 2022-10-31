Церемония вступления школьников в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Севастополе 29 октября. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Значки юнармейцев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Кадеты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вступление новых членов в Юнармию приурочили к 81-й годовщине начала героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Родные и близкие будущих юнармейцев
На плацу Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова более 500 юношей и девушек — севастопольских школьников — принесли клятву юнармейца.
Александр Полегенько ИА REGNUM
На плацу Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова выстроились более 500 юношей и девушек
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Родные и близкие юнармейцев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Оркестр
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник Нахимову
Вступление новых членов в Юнармию приурочили к 81-й годовщине начала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос флага России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос знамени Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Клятва юнармейца
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
В мероприятии приняли участие заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов, начальник Черноморского ВВМУ им. П. С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич, директор департамента образования и науки города Севастополя Лариса Сулима, ветераны и представители общественных организаций.