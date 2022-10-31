Церемония вступления школьников в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Севастополе 29 октября. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Значки юнармейцев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Кадеты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вступление новых членов в Юнармию приурочили к 81-й годовщине начала героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Родные и близкие будущих юнармейцев

На плацу Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова более 500 юношей и девушек — севастопольских школьников — принесли клятву юнармейца.

Александр Полегенько ИА REGNUM
На плацу Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова выстроились более 500 юношей и девушек
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Родные и близкие юнармейцев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Оркестр
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник Нахимову

Вступление новых членов в Юнармию приурочили к 81-й годовщине начала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос флага России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос знамени Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Клятва юнармейца
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии

В мероприятии приняли участие заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов, начальник Черноморского ВВМУ им. П. С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич, директор департамента образования и науки города Севастополя Лариса Сулима, ветераны и представители общественных организаций.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Вручение памятных значков юнармейцам
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вручение памятных значков юнармейцам
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вручение памятных значков юнармейцам
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вручение памятных значков юнармейцам
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фото на память
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Значок юнармейца
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии