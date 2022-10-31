Церемония вступления школьников в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Севастополе 29 октября. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж.

Александр Полегенько ИА REGNUM Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Значки юнармейцев

Александр Полегенько ИА REGNUM Кадеты

Александр Полегенько ИА REGNUM Вступление новых членов в Юнармию приурочили к 81-й годовщине начала героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.

Александр Полегенько ИА REGNUM Родные и близкие будущих юнармейцев

На плацу Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова более 500 юношей и девушек — севастопольских школьников — принесли клятву юнармейца.

Александр Полегенько ИА REGNUM На плацу Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова выстроились более 500 юношей и девушек

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония вступления школьников в ряды Юнармии

Александр Полегенько ИА REGNUM Родные и близкие юнармейцев

Александр Полегенько ИА REGNUM Оркестр

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония вступления школьников в ряды Юнармии

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Нахимову

Вступление новых членов в Юнармию приурочили к 81-й годовщине начала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос флага России

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос знамени Юнармии

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония вступления школьников в ряды Юнармии

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония вступления школьников в ряды Юнармии

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония вступления школьников в ряды Юнармии

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония вступления школьников в ряды Юнармии

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония вступления школьников в ряды Юнармии

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония вступления школьников в ряды Юнармии

Александр Полегенько ИА REGNUM Клятва юнармейца

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония вступления школьников в ряды Юнармии

В мероприятии приняли участие заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов, начальник Черноморского ВВМУ им. П. С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич, директор департамента образования и науки города Севастополя Лариса Сулима, ветераны и представители общественных организаций.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вручение памятных значков юнармейцам

Александр Полегенько ИА REGNUM Вручение памятных значков юнармейцам

Александр Полегенько ИА REGNUM Вручение памятных значков юнармейцам

Александр Полегенько ИА REGNUM Вручение памятных значков юнармейцам

Александр Полегенько ИА REGNUM Фото на память

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония вступления школьников в ряды Юнармии

Александр Полегенько ИА REGNUM Значок юнармейца