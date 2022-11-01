В Бахчисарайском парке миниатюр 1 ноября состоялось открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому, находящегося в Мелитополе. На открытии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе
Памятник Богдану Хмельницкому стал первым объектом новой экспозиции уменьшенных копий известных памятников и зданий новых российских регионов, который разместится в парке миниатюр.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Скульптура выполнена в масштабе 1:25
Скульптура выполнена в масштабе 1:25 и является точной копией образца 1954 года.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра памятника Богдану Хмельницкому является точной копией образца 1954 года
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уменьшенная копия памятника Богдану Хмельницкому расположена в уютном месте, среди вечнозеленых посадок, и именно с неё начнётся коллекция миниатюр памятников и зданий новых российских регионов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе
Миниатюра Богдана Хмельницкого расположена в уютном месте среди вечнозеленых посадок, и именно с неё начнётся коллекция миниатюр новых регионов РФ.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра железнодорожного вокзала в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра железнодорожного вокзала в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра дачи Стамболи в Феодосии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра собора Александра Невского в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра монумента «Родина-мать» в Киеве
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра замка «Ласточкино гнездо»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра замка «Ласточкино гнездо»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра замка «Ясная поляна» (Гаспра)
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра филиала Национального банка в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра виллы «Сфинкс» в Евпатории
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра Массандровского дворца императора Александра III в Ялте
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра аэропорта Симферополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра церкви Воскресения Христова (Форос)
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра Генуэзской крепости в Cудаке
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра Ханского дворца в Бахчисарае
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра дачи купца Стахеева в Алуште
Александр Полегенько ИА REGNUM
Миниатюра дачи купца Стахеева в Алуште
Гости мероприятия смогли не только полюбоваться парком миниатюр и его новым приобретением, но и увидеть новорождённых животных в зоосаде при парке — барашка, который появился на свет в ночь на 1 ноября, и пони.