В Бахчисарайском парке миниатюр 1 ноября состоялось открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому, находящегося в Мелитополе. На открытии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе

Памятник Богдану Хмельницкому стал первым объектом новой экспозиции уменьшенных копий известных памятников и зданий новых российских регионов, который разместится в парке миниатюр.

Александр Полегенько ИА REGNUM Скульптура выполнена в масштабе 1:25

Скульптура выполнена в масштабе 1:25 и является точной копией образца 1954 года.

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра памятника Богдану Хмельницкому является точной копией образца 1954 года

Александр Полегенько ИА REGNUM Уменьшенная копия памятника Богдану Хмельницкому расположена в уютном месте, среди вечнозеленых посадок, и именно с неё начнётся коллекция миниатюр памятников и зданий новых российских регионов

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе

Миниатюра Богдана Хмельницкого расположена в уютном месте среди вечнозеленых посадок, и именно с неё начнётся коллекция миниатюр новых регионов РФ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра железнодорожного вокзала в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра железнодорожного вокзала в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра дачи Стамболи в Феодосии

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра собора Александра Невского в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра монумента «Родина-мать» в Киеве

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра замка «Ласточкино гнездо»

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра замка «Ласточкино гнездо»

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра замка «Ясная поляна» (Гаспра)

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра филиала Национального банка в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра виллы «Сфинкс» в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра Массандровского дворца императора Александра III в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра аэропорта Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра церкви Воскресения Христова (Форос)

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра Генуэзской крепости в Cудаке

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра Ханского дворца в Бахчисарае

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра дачи купца Стахеева в Алуште

Александр Полегенько ИА REGNUM Миниатюра дачи купца Стахеева в Алуште

Гости мероприятия смогли не только полюбоваться парком миниатюр и его новым приобретением, но и увидеть новорождённых животных в зоосаде при парке — барашка, который появился на свет в ночь на 1 ноября, и пони.

Александр Полегенько ИА REGNUM Новорождённый барашек Шон

Александр Полегенько ИА REGNUM Белка

Александр Полегенько ИА REGNUM Пони с маской Бэтмена

Александр Полегенько ИА REGNUM Пони с маской Бэтмена