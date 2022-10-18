В Крыму убирают знаменитую розовую соль — фоторепортаж
18 октября 2022
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К уборке знаменитой розовой соли приступили на озере Сасык-Сиваш в Крыму. Как получают знаменитую во всём мире соль, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Рассвет на фоне собранной соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Рассвет на фоне собранной соли
Необычный цвет крымской соли появляется благодаря одноклеточной водоросли Dunaliella salina, которая выделяет бета-каротин. Впрочем, под солнечными лучами через некоторое время соль становится белой.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Озеро Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Под солнечными лучами через некоторое время соль становится белой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Необычный цвет крымской соли появляется благодаря одноклеточной водоросли Dunaliella salina, которая выделяет бета-каротин
Александр Полегенько ИА REGNUM
Розовая соль
Александр Полегенько ИА REGNUM
Розовая соль
Крымское месторождение соли известно вот уже 2,5 тысячи лет, отсюда начинался Чумацкий шлях, по которому чумаки с XVI по XIX века возили соль с Черноморского побережья и Приазовья, везя обратно зерно.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крымское месторождение соли известно вот уже 2,5 тысячи лет
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соль «выращивают» в трёх бассейнах общей площадью 360 гектаров
Александр Полегенько ИА REGNUM
Слои соли снимают лопатами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Слои соли снимают лопатами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Параллельно уборка соли ведётся с помощью комбайна
Александр Полегенько ИА REGNUM
Толщина соляного пласта — от 5 до 12 см
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соль грузят на мотовозы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Сегодня здесь соль «выращивают» в трёх бассейнах общей площадью 360 гектаров. Лопатами здесь снимают слои соли, грузят на мотовозы. Параллельно уборка ведётся с помощью комбайна.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Озеро Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мотовоз для соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Солевары ходят по озеру только в грубых резиновых сапогах
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заполненные солью вагоны
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бурт собранной соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практически по всей площади добычи проложены рельсы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бурт собранной соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бурт собранной соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бурт собранной соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бурт собранной соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка дороги для перевозки соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка дороги для перевозки соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка дороги для перевозки соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Солевары за работой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка дороги для перевозки соли