К уборке знаменитой розовой соли приступили на озере Сасык-Сиваш в Крыму. Как получают знаменитую во всём мире соль, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Рассвет на фоне собранной соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Рассвет на фоне собранной соли

Необычный цвет крымской соли появляется благодаря одноклеточной водоросли Dunaliella salina, которая выделяет бета-каротин. Впрочем, под солнечными лучами через некоторое время соль становится белой.

Александр Полегенько ИА REGNUM Озеро Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Под солнечными лучами через некоторое время соль становится белой

Александр Полегенько ИА REGNUM Необычный цвет крымской соли появляется благодаря одноклеточной водоросли Dunaliella salina, которая выделяет бета-каротин

Александр Полегенько ИА REGNUM Розовая соль

Александр Полегенько ИА REGNUM Розовая соль

Крымское месторождение соли известно вот уже 2,5 тысячи лет, отсюда начинался Чумацкий шлях, по которому чумаки с XVI по XIX века возили соль с Черноморского побережья и Приазовья, везя обратно зерно.

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымское месторождение соли известно вот уже 2,5 тысячи лет

Александр Полегенько ИА REGNUM Соль «выращивают» в трёх бассейнах общей площадью 360 гектаров

Александр Полегенько ИА REGNUM Слои соли снимают лопатами

Александр Полегенько ИА REGNUM Слои соли снимают лопатами

Александр Полегенько ИА REGNUM Параллельно уборка соли ведётся с помощью комбайна

Александр Полегенько ИА REGNUM Толщина соляного пласта — от 5 до 12 см

Александр Полегенько ИА REGNUM Соль грузят на мотовозы

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Сегодня здесь соль «выращивают» в трёх бассейнах общей площадью 360 гектаров. Лопатами здесь снимают слои соли, грузят на мотовозы. Параллельно уборка ведётся с помощью комбайна.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Озеро Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Мотовоз для соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Солевары ходят по озеру только в грубых резиновых сапогах

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Заполненные солью вагоны

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Бурт собранной соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Практически по всей площади добычи проложены рельсы

Александр Полегенько ИА REGNUM Бурт собранной соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Бурт собранной соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Бурт собранной соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Бурт собранной соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка дороги для перевозки соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка дороги для перевозки соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка дороги для перевозки соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Солевары за работой