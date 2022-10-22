В пятницу, 21 октября, на железнодорожный вокзал Джанкой прибыли перемещенные с правого берега Днепра жители Херсонской области. Сегодня Джанкой для них лишь перевалочный пункт в их долгом и опасном пути. Отсюда жители Херсона направятся в Анапу, где их размесят в пунктах временного размещения и обеспечат всем необходимым.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Перемещением занимаются МЧС России совместно с органами власти Херсонской области, Республики Крым и Краснодарского края. Сотрудники МЧС помогают прибывающим с погрузкой багажа, посадкой в автобусы и поезда, распределяют и направляют непосредственно по пунктам временного размещения (ПВР).
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перемещенные жители Херсонской области
Александр Полегенько ИА REGNUM
Людей вывозят с правого берега Днепра на паромах, дальше посадка на автобус
Александр Полегенько ИА REGNUM
На сегодняшний день перемещены уже тысячи людей
Александр Полегенько ИА REGNUM
С собой люди взяли всё самое ценное, документы, и тёплые вещи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перемещением занимаются сотрудники МЧС России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Жители Херсонской области забрали с собой лишь самое ценное
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа по перемещению населения проходит очень слаженно
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сотрудники МЧС России
Сегодня в Анапу прибыло несколько очередных поездов. Граждане будут размещены в 10 ПВР, развернутых на базе оздоровительных центров Краснодарского края.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Железнодорожный вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Среди перемещенных много женщин с детьми
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
На одежде детей школьного возраста должны быть ярлыки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перемещенных разместят в пансионатах, санаториях и детских лагерях Крыма и юга России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перемещенные жители Херсонской области
Александр Полегенько ИА REGNUM
Людей перемещают на безопасные территории российских регионов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Многие из уезжающих не знают, когда смогут вернуться обратно домой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сотрудники МЧС помогают прибывающим с погрузкой багажа, посадкой в автобусы и поезда
Александр Полегенько ИА REGNUM
Всего с территории Херсонской области планируется переместить 50-60 тыс. человек
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Местные казаки также оказывают необходимую помощь перемещенным
Во всех ПВР будут работать медицинские работники, а также психологи, готовые оказать гражданам квалифицированную помощь и психологическую поддержку. Все перемещенные жители будут обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Им окажут помощь с оформлением документов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выход на ж/д платформу
Александр Полегенько ИА REGNUM
Посадка на поезд до Анапы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Анапе жителей Херсона разместят в ПВР, развернутых на базе оздоровительных центров Краснодарского края
Александр Полегенько ИА REGNUM
Посадка на поезд до Анапы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Посадка на поезд до Анапы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Посадка на поезд до Анапы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Посадка на поезд до Анапы
Напомним, 18 октября власти Херсона призвали жителей срочно переместиться из-за обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, по словам врио главы региона Владимира Сальдо, существует опасность затопления этих территорий «в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра». Всего планируется переместить 50–60 тысяч человек.