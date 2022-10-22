В пятницу, 21 октября, на железнодорожный вокзал Джанкой прибыли перемещенные с правого берега Днепра жители Херсонской области. Сегодня Джанкой для них лишь перевалочный пункт в их долгом и опасном пути. Отсюда жители Херсона направятся в Анапу, где их размесят в пунктах временного размещения и обеспечат всем необходимым.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Перемещением занимаются МЧС России совместно с органами власти Херсонской области, Республики Крым и Краснодарского края. Сотрудники МЧС помогают прибывающим с погрузкой багажа, посадкой в автобусы и поезда, распределяют и направляют непосредственно по пунктам временного размещения (ПВР).

Александр Полегенько ИА REGNUM Перемещенные жители Херсонской области

Александр Полегенько ИА REGNUM Людей вывозят с правого берега Днепра на паромах, дальше посадка на автобус

Александр Полегенько ИА REGNUM На сегодняшний день перемещены уже тысячи людей

Александр Полегенько ИА REGNUM С собой люди взяли всё самое ценное, документы, и тёплые вещи

Александр Полегенько ИА REGNUM Перемещением занимаются сотрудники МЧС России

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Херсонской области забрали с собой лишь самое ценное

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа по перемещению населения проходит очень слаженно

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники МЧС России

Сегодня в Анапу прибыло несколько очередных поездов. Граждане будут размещены в 10 ПВР, развернутых на базе оздоровительных центров Краснодарского края.

Александр Полегенько ИА REGNUM Железнодорожный вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Среди перемещенных много женщин с детьми

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM На одежде детей школьного возраста должны быть ярлыки

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Перемещенных разместят в пансионатах, санаториях и детских лагерях Крыма и юга России

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Перемещенные жители Херсонской области

Александр Полегенько ИА REGNUM Людей перемещают на безопасные территории российских регионов

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Многие из уезжающих не знают, когда смогут вернуться обратно домой

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники МЧС помогают прибывающим с погрузкой багажа, посадкой в автобусы и поезда

Александр Полегенько ИА REGNUM Всего с территории Херсонской области планируется переместить 50-60 тыс. человек

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Местные казаки также оказывают необходимую помощь перемещенным

Во всех ПВР будут работать медицинские работники, а также психологи, готовые оказать гражданам квалифицированную помощь и психологическую поддержку. Все перемещенные жители будут обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Им окажут помощь с оформлением документов.

Александр Полегенько ИА REGNUM В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM В зале ожидания ж/д вокзала Джанкоя

Александр Полегенько ИА REGNUM Выход на ж/д платформу

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка на поезд до Анапы

Александр Полегенько ИА REGNUM В Анапе жителей Херсона разместят в ПВР, развернутых на базе оздоровительных центров Краснодарского края

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка на поезд до Анапы

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка на поезд до Анапы

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка на поезд до Анапы

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка на поезд до Анапы

Напомним, 18 октября власти Херсона призвали жителей срочно переместиться из-за обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, по словам врио главы региона Владимира Сальдо, существует опасность затопления этих территорий «в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра». Всего планируется переместить 50–60 тысяч человек.