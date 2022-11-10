Остров Хейса

Земля Франца-Иосифа — архипелаг общей площадью 16 134 км². Архипелаг состоит из 192 небольших островов, но за последние годы благодаря спутниковым снимкам было обнаружено ещё 40 островов. Большая часть Земли Франца-Иосифа — безжизненные скалы и ледники, которыми покрыто 87% территории архипелага.

Александр Полегенько ИА REGNUM Земля Франца-Иосифа — крупный архипелаг в Северном Ледовитом океане

О возможности существования земли восточнее архипелага Шпицберген говорил ещё в 1763 году Ломоносов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ледники в Северном Ледовитом океане

Александр Полегенько ИА REGNUM Природа Земли Франца-Иосифа

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая часть Земли Франца-Иосифа — безжизненные скалы и ледники

В конце 1860-х годов русский метеоролог Александр Иванович Воейков поставил вопрос об организации большой экспедиции для исследования полярных морей. Эту идею поддержал географ князь Пётр Алексеевич Кропоткин. Наблюдения над льдами Баренцева моря привели его к заключению, что:

«между Шпицбергеном и Новой Землёй находится ещё не открытая земля, которая простирается к северу дальше Шпицбергена и удерживает льды за собой… Возможное существование такого архипелага указал в своём превосходном, но мало известном докладе о течениях в Ледовитом океане русский флотский офицер барон Шиллинг».

Александр Полегенько ИА REGNUM Природа Земли Франца-Иосифа

Александр Полегенько ИА REGNUM Природа Земли Франца-Иосифа

Экспедицию планировали провести в 1871 году, но государство не выделило средств — и её пришлось отменить. В результате архипелаг открыла австро-венгерская экспедиция под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера на парусно-паровой шхуне «Адмирал Тегетхоф» в 1873 году.

Александр Полегенько ИА REGNUM Природа Земли Франца-Иосифа

Александр Полегенько ИА REGNUM Айсберг

Первая российская экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа отправилась только в 1901 году на ледоколе «Ермак». Именно команда вице-адмирала Степана Макарова впервые подняла над островами российский флаг.

Александр Полегенько ИА REGNUM Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» в Северном Ледовитом океане

Александр Полегенько ИА REGNUM Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов»

В 1926 году СССР объявил о правах на все известные и ещё не открытые земли и острова, заключённые в секторе Арктики между меридианами, идущими от крайней западной точки северной границы и таким образом Земля Франца-Иосифа была включена в состав СССР.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на остров Хейса с высоты

Остров Хейса — небольшой остров в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. С севера и северо-востока остров омывают воды пролива Ермак, с юга — пролива Маркома, а с востока — Австралийского пролива.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды на острове Хейса с судна «Михаил Сомов»

Остров Хейса был открыт в 1901 году экспедицией Болдуина-Циглера и назван по имени известного американского исследователя Гренландии и Канадского Севера Исаака Хейса.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сейчас на полярной станции на Острове Хейса работают лишь несколько полярников

Александр Полегенько ИА REGNUM Спуск на воду лодки с судна «Михаил Сомов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Спуск на воду лодки с судна «Михаил Сомов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Участник экспедиции направляется к берегам острова Хейса

Александр Полегенько ИА REGNUM Побережье острова Хейса

Александр Полегенько ИА REGNUM Выход на берег острова Хейса

Климат на острове Хейса арктический, вечная мерзлота. Здесь часто встречаются белые медведи, моржи и птичьи базары.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гага — северная утка

В 1957 году на острове Хейса была открыта самая северная и самая крупная арктическая обсерватория «Дружная», которую перевели из Бухты Тихой острова Гукера. На ней трудились более ста полярников. Они изучали северное сияние, космические лучи, льды и воду океана, атмосферу и магнитное поле Земли.

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Хейса

На берегу озера Космического возвели дома для участников 10-й гидрографической экспедиции Главсевморпути под руководством опытного полярника И. Я. Михаленко. В этом же году теплоход «Немирович-Данченко» привез на остров сборные дома, геофизическое оборудование, стартовые установки для пуска метеорологических ракет.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пресноводное озеро Космическое. Даже зимой озеро не промерзает до дна

Александр Полегенько ИА REGNUM Обсерватория имени Эрнста Кренкеля ныне заброшена

Александр Полегенько ИА REGNUM В 1957 году вокруг озера Космического были построены первые дома для участников экспедиции

Александр Полегенько ИА REGNUM В настоящее время дома на острове Хейса находятся в запустении

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенный дом на острове Хейса

Александр Полегенько ИА REGNUM Компас на одном из заброшенных домов

Александр Полегенько ИА REGNUM С распадом СССР полярная станция на острове Хейса пришла в упадок.

22 октября 1957 года на острове Хейса была запущена первая геофизическая ракета. Кроме вертикального зондирования атмосферы на острове Хейса проводились также стандартные метеорологические наблюдения, геомагнитные и ионосферные исследования, начатые в Бухте Тихой.

Александр Полегенько ИА REGNUM Первые постройки на берегу озера Космического

Александр Полегенько ИА REGNUM Первые постройки на берегу озера Космического

Александр Полегенько ИА REGNUM Первые постройки на берегу озера Космического

Александр Полегенько ИА REGNUM Первые постройки на берегу озера Космического

Александр Полегенько ИА REGNUM Первые постройки на берегу озера Космического

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая часть Земли Франца-Иосифа — безжизненные скалы и ледники, которыми покрыто 87% территории архипелага

В 1965 году обсерватория «Дружная», в составе которой находилась метеостанция, передана Диксонскому районному радиометцетру Управления по изучению Арктики и Антарктики. В 1972 году обсерватории было присвоено имя прославленного полярного радиста Героя Советского Союза Э. Т. Кренкеля.

Александр Полегенько ИА REGNUM В советские годы на полярной станции острова Хейса трудилось около 100 человек

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Хейса возобновила свою работу лишь в 2004 году

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Хейса

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Хейса

Александр Полегенько ИА REGNUM Айсберги у берегов острова Хейса

В 1980-х годах на острове Хейса в рамках эксперимента бурили скважины для термометрических замеров и поиска нефти. На Земле Франца-Иосифа таких вышек для разведочного бурения было сооружено три, уцелела лишь одна на острове Хейса.

Александр Полегенько ИА REGNUM Советская буровая вышка разведочного бурения

С распадом СССР полярная станция на острове Хейса пришла в упадок. 26 сентября 2001 г. на станции произошёл пожар, 9 октября персонал станции был вывезен и знаменитая обсерватория была временно законсервирована. Лишь в ноябре 2004 года полярная станция возобновила свою работу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Хейса

Александр Полегенько ИА REGNUM На Острове Хейса регулярно проходят экологические акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Благодаря усилиям волонтёров с острова была вывезена большая часть мусора

Александр Полегенько ИА REGNUM Как и на любом другом острове Арктики, здесь множество заброшенной техники

Александр Полегенько ИА REGNUM В 1981 году на острове разбился самолёт ИЛ-14

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолет перевозил оборудование и учёных для обсерватории

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенная техника на острове Хейса

В настоящее время жизнь на острове Хейса понемногу оживает. В 2005 г. было открыто самое северное в мире почтовое отделение «Архангельск 163 100». В постройке, где сейчас располагается почтовое отделение, трудился советский писатель Владимир Санников. Здесь в 1985 году он писал книгу «Не говори ты Арктике — прощай».

Александр Полегенько ИА REGNUM На острове Хейса работает почтовое отделение. В этой же постройке писатель Владимир Санников написал книгу «Не говори ты Арктике — прощай»

На станции ежегодно находятся несколько полярников, которые продолжают вести наблюдения. В августе 2022 года на острове запустили два новых пункта Федеральной астрономо-геодезической сети (ФАГС), позволяющие существенно расширить возможности получения навигационной информации в Арктическом регионе. Оба пункта оснащены современной спутниковой аппаратурой геодезического класса точности и начали передачу навигационной информации в Центр точных эфемерид Центра «Геодезии, картографии и ИПД».

Александр Полегенько ИА REGNUM Научные исследования на острове Хейса

Научно экспедиционное судно «Михаил Сомов» в летний сезон навигации доставляет на остров топливо, оборудование, продовольствие и новую смену полярников.

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка на остров Хейса новой смены полярников и продовольствия

Александр Полегенько ИА REGNUM Смена полярников на ОГМС им. Э. Т. Кренкеля

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа экспедиции судна «Михаил Сомов» в Северном Ледовитом океане

Александр Полегенько ИА REGNUM Прокладка топливного шлага с судна «Михаил Сомов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прокладка топливного шланга по Северному Ледовитому океану

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров будет обеспечен топливом весь следующий год

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды на острове Хейса