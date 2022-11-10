Остров Хейса — жемчужина Земли Франца-Иосифа — фоторепортаж
Земля Франца-Иосифа — архипелаг общей площадью 16 134 км². Архипелаг состоит из 192 небольших островов, но за последние годы благодаря спутниковым снимкам было обнаружено ещё 40 островов. Большая часть Земли Франца-Иосифа — безжизненные скалы и ледники, которыми покрыто 87% территории архипелага.
О возможности существования земли восточнее архипелага Шпицберген говорил ещё в 1763 году Ломоносов.
В конце 1860-х годов русский метеоролог Александр Иванович Воейков поставил вопрос об организации большой экспедиции для исследования полярных морей. Эту идею поддержал географ князь Пётр Алексеевич Кропоткин. Наблюдения над льдами Баренцева моря привели его к заключению, что:
«между Шпицбергеном и Новой Землёй находится ещё не открытая земля, которая простирается к северу дальше Шпицбергена и удерживает льды за собой… Возможное существование такого архипелага указал в своём превосходном, но мало известном докладе о течениях в Ледовитом океане русский флотский офицер барон Шиллинг».
Экспедицию планировали провести в 1871 году, но государство не выделило средств — и её пришлось отменить. В результате архипелаг открыла австро-венгерская экспедиция под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера на парусно-паровой шхуне «Адмирал Тегетхоф» в 1873 году.
Первая российская экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа отправилась только в 1901 году на ледоколе «Ермак». Именно команда вице-адмирала Степана Макарова впервые подняла над островами российский флаг.
В 1926 году СССР объявил о правах на все известные и ещё не открытые земли и острова, заключённые в секторе Арктики между меридианами, идущими от крайней западной точки северной границы и таким образом Земля Франца-Иосифа была включена в состав СССР.
Остров Хейса — небольшой остров в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. С севера и северо-востока остров омывают воды пролива Ермак, с юга — пролива Маркома, а с востока — Австралийского пролива.
Остров Хейса был открыт в 1901 году экспедицией Болдуина-Циглера и назван по имени известного американского исследователя Гренландии и Канадского Севера Исаака Хейса.
Климат на острове Хейса арктический, вечная мерзлота. Здесь часто встречаются белые медведи, моржи и птичьи базары.
В 1957 году на острове Хейса была открыта самая северная и самая крупная арктическая обсерватория «Дружная», которую перевели из Бухты Тихой острова Гукера. На ней трудились более ста полярников. Они изучали северное сияние, космические лучи, льды и воду океана, атмосферу и магнитное поле Земли.
На берегу озера Космического возвели дома для участников 10-й гидрографической экспедиции Главсевморпути под руководством опытного полярника И. Я. Михаленко. В этом же году теплоход «Немирович-Данченко» привез на остров сборные дома, геофизическое оборудование, стартовые установки для пуска метеорологических ракет.
22 октября 1957 года на острове Хейса была запущена первая геофизическая ракета. Кроме вертикального зондирования атмосферы на острове Хейса проводились также стандартные метеорологические наблюдения, геомагнитные и ионосферные исследования, начатые в Бухте Тихой.
В 1965 году обсерватория «Дружная», в составе которой находилась метеостанция, передана Диксонскому районному радиометцетру Управления по изучению Арктики и Антарктики. В 1972 году обсерватории было присвоено имя прославленного полярного радиста Героя Советского Союза Э. Т. Кренкеля.
В 1980-х годах на острове Хейса в рамках эксперимента бурили скважины для термометрических замеров и поиска нефти. На Земле Франца-Иосифа таких вышек для разведочного бурения было сооружено три, уцелела лишь одна на острове Хейса.
С распадом СССР полярная станция на острове Хейса пришла в упадок. 26 сентября 2001 г. на станции произошёл пожар, 9 октября персонал станции был вывезен и знаменитая обсерватория была временно законсервирована. Лишь в ноябре 2004 года полярная станция возобновила свою работу.
В настоящее время жизнь на острове Хейса понемногу оживает. В 2005 г. было открыто самое северное в мире почтовое отделение «Архангельск 163 100». В постройке, где сейчас располагается почтовое отделение, трудился советский писатель Владимир Санников. Здесь в 1985 году он писал книгу «Не говори ты Арктике — прощай».
На станции ежегодно находятся несколько полярников, которые продолжают вести наблюдения. В августе 2022 года на острове запустили два новых пункта Федеральной астрономо-геодезической сети (ФАГС), позволяющие существенно расширить возможности получения навигационной информации в Арктическом регионе. Оба пункта оснащены современной спутниковой аппаратурой геодезического класса точности и начали передачу навигационной информации в Центр точных эфемерид Центра «Геодезии, картографии и ИПД».
Научно экспедиционное судно «Михаил Сомов» в летний сезон навигации доставляет на остров топливо, оборудование, продовольствие и новую смену полярников.