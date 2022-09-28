Около 600 крымчан и севастопольцев, призванных в рамках частичной мобилизации, торжественно проводили на службу 27 сентября на площади Нахимова в Севастополе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Военнослужащим 47-й мотострелковой дивизии в течение ближайшего месяца предстоят тренировки и боевое слаживание на полигонах Черноморского флота, а затем они приступят к выполнению задач специальной военной операции.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

В церемонии проводов приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Республики Крым Сергей Аксенов, командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев, благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, ветераны, родственники военнослужащих, юнармейцы, кадеты, молодежные организации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

«Севастополь гордится своими славными военными традициями. На площади им. Нахимова это чувствовалось как никогда. Было ощущение, что весь город пришёл проводить наших воинов. Ждём наших защитников домой. Гордимся и верим в них!» — написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе