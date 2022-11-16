Крым принял новую группу переселенцев из Херсона — фоторепортаж
16 ноября 2022
Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла в крымский Джанкой 14 ноября. Соотечественников, вынужденно покинувших свои дома, встретил фотокорреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт размещения переселенцев из Херсонской области в Джанкое открылся совсем недавно
Александр Полегенько ИА REGNUM
Многие семьи приезжают в ПВР на личных автомобилях
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ежедневно в ПВР прибывают автобусы с людьми
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ПВР ежедневно прибывает от 20 до 100 человек
Временно людей разместили в ПВР в Джанкое. Здесь им дали возможность отдохнуть. Для переселенцев организовали завтрак и обед в столовой. На ужин раздают сухой паёк. Воспользоваться возможностью отдыха в ПВР могут и те, кто приехал самостоятельно, на личном автотранспорте.
Александр Полегенько ИА REGNUM
ПВР в Джанкое для краткосрочного пребывания (не более 3-х дней)
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тем не менее для людей созданы все условия для комфортного пребывания
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ПВР можно решить любые вопросы с документами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Людей обеспечивают самым необходимым: спальное место, питание, медицинская помощь
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ПВР организованы места для отдыха
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для переселенцев организовали завтрак и обед в столовой, на ужин раздают сухой паёк
Александр Полегенько ИА REGNUM
Люди используют пункт в Джанкое как перевалочную базу, откуда они будут отправлены по разным регионам России
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ПВР находится много детей
Александр Полегенько ИА REGNUM
Детская площадка на территории ПВР
Вечером херсонцев автобусами доставили к поездам, на которых им предстоит добраться в другие российские регионы.
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ПВР формируются группы для отправления в другие города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ежедневно отправляются автобусы на ж/д вокзал Джанкоя, откуда уже люди направляются в разные города России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Несмотря на долгую дорогу, люди наконец-то смогут почувствовать себя в безопасности
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прибытие автобуса на ж/д вокзал Джанкоя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ж/д вокзал Джанкоя