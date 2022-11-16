Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла в крымский Джанкой 14 ноября. Соотечественников, вынужденно покинувших свои дома, встретил фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт размещения переселенцев из Херсонской области в Джанкое открылся совсем недавно

Александр Полегенько ИА REGNUM Многие семьи приезжают в ПВР на личных автомобилях

Александр Полегенько ИА REGNUM Ежедневно в ПВР прибывают автобусы с людьми

Александр Полегенько ИА REGNUM В ПВР ежедневно прибывает от 20 до 100 человек

Временно людей разместили в ПВР в Джанкое. Здесь им дали возможность отдохнуть. Для переселенцев организовали завтрак и обед в столовой. На ужин раздают сухой паёк. Воспользоваться возможностью отдыха в ПВР могут и те, кто приехал самостоятельно, на личном автотранспорте.

Александр Полегенько ИА REGNUM ПВР в Джанкое для краткосрочного пребывания (не более 3-х дней)

Александр Полегенько ИА REGNUM Тем не менее для людей созданы все условия для комфортного пребывания

Александр Полегенько ИА REGNUM В ПВР можно решить любые вопросы с документами

Александр Полегенько ИА REGNUM Людей обеспечивают самым необходимым: спальное место, питание, медицинская помощь

Александр Полегенько ИА REGNUM В ПВР организованы места для отдыха

Александр Полегенько ИА REGNUM Для переселенцев организовали завтрак и обед в столовой, на ужин раздают сухой паёк

Александр Полегенько ИА REGNUM Люди используют пункт в Джанкое как перевалочную базу, откуда они будут отправлены по разным регионам России

Александр Полегенько ИА REGNUM В ПВР находится много детей

Александр Полегенько ИА REGNUM Детская площадка на территории ПВР

Вечером херсонцев автобусами доставили к поездам, на которых им предстоит добраться в другие российские регионы.

Александр Полегенько ИА REGNUM В ПВР формируются группы для отправления в другие города

Александр Полегенько ИА REGNUM Ежедневно отправляются автобусы на ж/д вокзал Джанкоя, откуда уже люди направляются в разные города России

Александр Полегенько ИА REGNUM Несмотря на долгую дорогу, люди наконец-то смогут почувствовать себя в безопасности

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие автобуса на ж/д вокзал Джанкоя