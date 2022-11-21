В Севастополе заложили «Аллею Героев» в память о погибших в ходе специальной военной операции бойцах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аллею Героев решили заложить в студенческом сквере парка Победы Севастополя

Около 65 молодых кипарисов и туй высадили семьи погибших бойцов в студенческом сквере парка Победы (напротив филиала Нахимовского военно-морского училища). Каждое посаженное дерево — именное. Помощь семьям бойцов оказали воспитанники Нахимовского кадетского училища, воины интернационалисты, ветераны афганцы.

Александр Полегенько ИА REGNUM В акции приняли участие воспитанники Нахимовского кадетского училища

Александр Полегенько ИА REGNUM В сквере собрались семьи погибших участников СВО

Александр Полегенько ИА REGNUM Родственники погибших пришли на акцию с их портретами

Александр Полегенько ИА REGNUM Для семей погибших эта акция стала возможностью проститься

Александр Полегенько ИА REGNUM Кипарисы — символ вечной жизни, так символично организаторы решили увековечить память Героев

Александр Полегенько ИА REGNUM Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз

Александр Полегенько ИА REGNUM Люди собрались вместе, чтобы вспомнить тех, кто погиб, защищая нашу Родину

Александр Полегенько ИА REGNUM Семья погибшего матроса Георгия Шокура

Александр Полегенько ИА REGNUM Мероприятие сплотило всех жён, матерей и сестёр, понёсших утрату

Младший сержант Геннадий Павлов погиб в апреле 2022 года при взятии Азовстали в Мариуполе. Геннадий получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью, рассказывает его жена, которая теперь осталась одна с двумя маленькими детьми.

«Он всегда был верен своей Родине, с детства мечтал быть военным, это было его призвание», — говорит она.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вдова и сын погибшего младшего сержанта Геннадия Павлова сажают дерево в память о нём

Александр Полегенько ИА REGNUM Каждое посаженное дерево именное

Александр Полегенько ИА REGNUM Вдова и дети погибшего младшего сержанта Геннадия Александровича Павлова

Старший матрос Георгий Шокура был объявлен пропавшим без вести после трагедии, произошедшей с крейсером «Москва». Родственники рассказали, что Георгий всегда мечтал служить в военно-морском флоте. Он закончил Керченский морской технический колледж, после чего в августе 2021 года принял присягу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Семья погибшего матроса Георгия Шокура сажает дерево в память о нём

Александр Полегенько ИА REGNUM Отец погибшего матроса Георгия Шокура

Кипарис в память о муже высадила и вдова погибшего заместителя командующего Черноморского флота Андрея Палия. Для семей погибших посадка дерева — очень важный и символический жест, так родные смогли проститься со своими мужчинами.

Александр Полегенько ИА REGNUM Всех пришедших людей объединяет одна общая боль

Александр Полегенько ИА REGNUM Всего семьи участников СВО высадили около 70 деревьев

Александр Полегенько ИА REGNUM «Аллея Героев» как символ надежды, что по этим аллеям будут гулять дети, которые никогда не узнают, что такое черная угроза нацизма

Александр Полегенько ИА REGNUM Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз

Александр Полегенько ИА REGNUM У многих погибших нет тела, а значит, нет и могилы

Александр Полегенько ИА REGNUM Родные погибших бойцов

Акцию провели по инициативе РБОО «Мы — севастопольцы» по инициативе «Совета жен и матерей» в рамках программы «За други своя».

Александр Полегенько ИА REGNUM Инициатором открытия Аллеи стал общественный совет жён и матерей Севастополя при РБОО «Мы — Севастопольцы»

Александр Полегенько ИА REGNUM В дальнейшем следить и ухаживать за растениями будут городские власти

Александр Полегенько ИА REGNUM У многих погибших бойцов остались маленькие дети

Александр Полегенько ИА REGNUM Семья погибшего матроса Георгия Шокура