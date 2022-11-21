В Севастополе заложили «Аллею Героев» в память о погибших в ходе специальной военной операции бойцах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аллею Героев решили заложить в студенческом сквере парка Победы Севастополя
Около 65 молодых кипарисов и туй высадили семьи погибших бойцов в студенческом сквере парка Победы (напротив филиала Нахимовского военно-морского училища). Каждое посаженное дерево — именное. Помощь семьям бойцов оказали воспитанники Нахимовского кадетского училища, воины интернационалисты, ветераны афганцы.
Александр Полегенько ИА REGNUM
В акции приняли участие воспитанники Нахимовского кадетского училища
Александр Полегенько ИА REGNUM
В сквере собрались семьи погибших участников СВО
Александр Полегенько ИА REGNUM
Родственники погибших пришли на акцию с их портретами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для семей погибших эта акция стала возможностью проститься
Александр Полегенько ИА REGNUM
Кипарисы — символ вечной жизни, так символично организаторы решили увековечить память Героев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз
Александр Полегенько ИА REGNUM
Люди собрались вместе, чтобы вспомнить тех, кто погиб, защищая нашу Родину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Семья погибшего матроса Георгия Шокура
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мероприятие сплотило всех жён, матерей и сестёр, понёсших утрату
Младший сержант Геннадий Павлов погиб в апреле 2022 года при взятии Азовстали в Мариуполе. Геннадий получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью, рассказывает его жена, которая теперь осталась одна с двумя маленькими детьми.
«Он всегда был верен своей Родине, с детства мечтал быть военным, это было его призвание», — говорит она.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вдова и сын погибшего младшего сержанта Геннадия Павлова сажают дерево в память о нём
Александр Полегенько ИА REGNUM
Каждое посаженное дерево именное
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вдова и дети погибшего младшего сержанта Геннадия Александровича Павлова
Старший матрос Георгий Шокура был объявлен пропавшим без вести после трагедии, произошедшей с крейсером «Москва». Родственники рассказали, что Георгий всегда мечтал служить в военно-морском флоте. Он закончил Керченский морской технический колледж, после чего в августе 2021 года принял присягу.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Семья погибшего матроса Георгия Шокура сажает дерево в память о нём
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отец погибшего матроса Георгия Шокура
Кипарис в память о муже высадила и вдова погибшего заместителя командующего Черноморского флота Андрея Палия. Для семей погибших посадка дерева — очень важный и символический жест, так родные смогли проститься со своими мужчинами.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Всех пришедших людей объединяет одна общая боль
Александр Полегенько ИА REGNUM
Всего семьи участников СВО высадили около 70 деревьев
Александр Полегенько ИА REGNUM
«Аллея Героев» как символ надежды, что по этим аллеям будут гулять дети, которые никогда не узнают, что такое черная угроза нацизма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Жёны и матери погибших бойцов не могли сдержать слёз
Александр Полегенько ИА REGNUM
У многих погибших нет тела, а значит, нет и могилы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Родные погибших бойцов
Акцию провели по инициативе РБОО «Мы — севастопольцы» по инициативе «Совета жен и матерей» в рамках программы «За други своя».
Александр Полегенько ИА REGNUM
Инициатором открытия Аллеи стал общественный совет жён и матерей Севастополя при РБОО «Мы — Севастопольцы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
В дальнейшем следить и ухаживать за растениями будут городские власти
Александр Полегенько ИА REGNUM
У многих погибших бойцов остались маленькие дети
Александр Полегенько ИА REGNUM
Семья погибшего матроса Георгия Шокура
Александр Полегенько ИА REGNUM
В начале «Аллеи Героев» СВО установлен памятный знак