Возведение новых АЭС и проект нового самолёта «Байкал», полная электрификация Байкало-Амурской магистрали и строительство транспортного коридора Петербург — Владивосток. Вот лишь неполный перечень тем, которые обсуждались во время поездки Владимира Путина во Владивосток.

ИА Регнум

Президент прибыл в Приморье утром 4 сентября (или вечером 3-го по московскому времени) из Улан-Батора, где состоялись переговоры российского лидера с монгольским коллегой, о значении которых подробно рассказывало ИА Регнум.

Путин приехал во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме, который сейчас принимает «тихоокеанская столица России». Но также президент получил от местных руководителей отчёт о состоянии дальневосточных регионов.

4 сентября после серии встреч с гостями ВЭФ президент провёл совещание с профильными чиновниками.

Скважины, верфи и металлургические кластеры

Первым взял слово президентский полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, не так давно переназначенный на пост вице-премьера.

Трутнев отчитался — уже третий год подряд растут показатели развития Дальневосточного макрорегиона: инвестиции в основной капитал, объем строительных работ, ввод жилья, выручка организаций, объём добычи полезных ископаемых. Они существенно превышают среднероссийский уровень.

Результатов удалось добиться благодаря целостной системой управления макрорегионом, указал полпред.

Безопасность инвестиций в регион обеспечивают 81 закон и почти полтысячи правительственных постановлений.

Всего за год, прошедший с предыдущей сессии ВЭФ, в регион пришло 800 млн рублей, введено в эксплуатацию 152 предприятия, создано 18 тысяч рабочих мест.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заслушивает доклад о результатах развития Дальнего Востока. 4 сентября 2024 года

Для дальнейшего привлечения инвестиций необходимы новые шаги, поэтому будет проведен отраслевой анализ, в ходе которого по каждому направлению развития Дальнего Востока будут определены следующие цели.

«Нам необходимо будет поддержать создание двух металлургических кластеров в Хабаровском крае, — пояснил полпред. — Мы будем реализовывать по вашему поручению мастер-планы, будем строить верфи, увеличивать объем используемых месторождений за счёт большей доразведки месторождений полезных ископаемых Дальнего Востока».

Доклад Трутнева был завершен просьбой увеличить плановую цифру в 10,5 трлн рублей привлеченных до 2030 инвестиций, озвученную в прошлом году, до 12 триллионов.

«Лучший ответ на высокую стоимость жизни»

Президент одобрил изменение, предложенное полпредом Трутневым, после чего слово взял профильный министр — глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Лучший ответ на высокую стоимость жизни — это интересная работа с высокой зарплатой. Предприятия на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток уже создали 142 тысячи новых рабочих мест со средней зарплатой на треть выше среднероссийской», — рассказал президенту глава Министерства развития Дальнего Востока и Арктики.

Вместе с этим — констатировал Чекунков — увы, по-прежнему, есть дефицит кадров, и довольно значительный. Пока заполнено только две трети созданных рабочих мест. До 70% пустых рабочих мест — кадры рабочих специальностей, пояснил министр.

Для возмещения лакун на базе колледжей создаются кластеры с условиями, максимально приближенными к реальным производствам. «Уже создано 17 кластеров, в авиа — и судостроении, горнодобывающей, строительной и других отраслях. В 2025 году их количество увеличится до 28», — сообщил Чекунков.

Кроме того, добавил министр, многое сделано для развития образования и науки.

В общероссийской программе «Приоритет — 2030», нацеленной на превращение университетов в центры научно-технологического и социально-экономического развития страны, создано отдельное дальневосточное направление. В этом «треке» участвуют двенадцать ведущих вузов региона.

По поручению президента учреждена премия Невельского для выпускников дальневосточных школ, сдавших ЕГЭ лучше всех. На острове Русский близ Владивостока создается инновационный научно-технологический центр.

Мост к спутнику

Чекунков упомянул и квартирный вопрос — точнее, способы его решения, с тем чтобы не только удержать ценные кадры (в первую очередь молодые), но и привлечь на Дальний Восток и Крайний Север новых специалистов.

В этом смысле главной мерой соцподдержки остаётся программы льготной ипотеки, которые — помимо основной своей цели — дают стимул развиваться и местному стройкомплексу. Объем ввода жилья за пять лет вырос вдвое, заметил Чекунков.

«Уважаемый Владимир Владимирович, дальневосточная и арктическая ипотека по объему занимают всего 4% среди всех льготных ипотечных программ, — обратился министр к президенту. — Но именно в этих регионах самые сложные условия жизни. Просим рассмотреть возможность удержать ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%».

Помимо программы ипотеки реализуется мастер-план по созданию города-спутника Владивостока, рассказал министр.

Первые намётки проекта были сделаны еще в советское время — в 1984 году, однако его реализация стала возможна благодаря инфраструктуре, созданной к саммиту АТЭС 2012 года, отметил Чекунков.

Благодаря открытому в 2012-м низководному мосту через Амурский залив (мост соединил два полуострова, Де-Фриз и Муравьёва-Амурского) можно будет доехать из центра Владивостока до города-спутника всего за полчаса.

Юрий Смитюк/ТАСС Вид на низководный четырехкилометровый мост через Амурский залив от полуострова Де-Фриз до станции «Седанка»

Уже составлен план и утверждена документация, идет работа с крупнейшими застройщиками страны для формирования консорциума, рассказал Чекунков.

Идет активная работа по реализации мастер-планов в городах региона: в 2024 году будут сданы первые 70 объектов, в 2025-м — еще 55. Всего планируется создать и восстановить почти тысячу объектов в 25 городах Дальнего Востока, отчитался министр.

Как результат, удалось снизить темп оттока населения, в 2021 году начал фиксироваться приток. И важно, что «на протяжении семи лет идет стабильный приток в регион молодежи 20-24 лет», резюмировал министр.

Демографический миллион

В области демографии северные и тихоокеанские «окраины» опережают среднероссийские показатели — и по рождаемости (на 13% выше), и по многодетности. «У нас на 20% больше многодетных семей. В трех регионах в 2023 году зафиксирован рост населения — в Якутии, Камчатке и на Чукотке», — пояснил Чекунков.

Это стало результатом дальневосточного демографического пакета, который президент утвердил в 2018 году.

«По вашему поручению с этого года распространили условия программы по выплате 1 млн рублей выплат на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка еще на семь регионов Дальнего Востока», — отчитался Чекунков.

Кроме материальных стимулов многодетности регион ввел и духовные: детей в каждой многодетной семье, начиная с третьего, крестит (по желанию родителей) лично правящий архиерей местной епархии — например, митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

В сфере здравоохранения реализуются два основных направления: модернизация инфраструктуры и повышение доступности медпомощи для удаленных территорий, добавил Чекунков.

Так, например, на Сахалине и в Якутии повышен охват диспансеризацией и сокращение объемов экстренной помощи за счет мобильных медицинских бригад.

Цинк, уголь и полимерные трубы

Приняв отчёты дальневосточного полпреда и главы Минвостокразвития, президент по видеосвязи принял участие в церемонии открытия трёх новых предприятий — резидентов территорий опережающего развития.

Первое — горно-обогатительный комбинат «Озерный» на базе месторождения полиметаллических руд «Озерное». Это крупнейший инвестиционный проект в Бурятии, пояснил гендиректор комбината Владислав Свиблов.

Предприятие создаст более 1200 рабочих мест и по плану будет выпускать около 4,5% мирового цинкового концентрата.

Второй «герой» — порт «Суходол», специализированный морской комплекс на юге Приморского края. Эти морские ворота будут специализироваться на приёмке, хранении и погрузке угля на тихоокеанские суда, рассказал гендиректор портового комплекса Сергей Кропотов.

Первоначальный грузооборот составит 12 млн тонн угля в год с дальнейшей перспективой роста до 20 миллионов тонн.

И, наконец, третье предприятие — Приморский завод полимерных труб, резидент ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) «Приморье». Планируется выпуск однослойных и многослойных труб из полиэтилена для газо — и водопроводов — что очень важно, учитывая активное обновление дальневосточного ЖКХ.

Срок эксплуатации труб рекордный — более ста лет, подчеркнул глава совета директоров группы «Полипластик» Лев Гориловский.

В Приморье — на «Байкале»

Тема развития северных и дальневосточных регионов получила продолжение и непосредственно на сессии ВЭФ, куда прибыл президент.

Выступая 5 сентября на пленарной сессии форума, российский лидер указал: на реализацию проектов мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов необходимо дополнительно направить 100 млрд рублей.

Города на Севере, в Забайкалье или на Тихом океане должны стать «ближе» к остальной России.

В совещании на полях ВЭФ президент назвал развитие авиаперевозок и формирование новых маршрутов приоритетом для Дальнего Востока. Ранее, 2 сентября Путин подчеркнул, что программа субсидирования авиаперелётов по России, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в Европейскую часть, будет и дальше расширяться.

«Прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время», — подчеркнул президент на пленарном заседании ВЭФ 5 сентября.

Путин назвал самым важным транспортным проектом на Дальнем Востоке расширение Восточного полигона железных дорог. Президент напомнил, что за последние 10 лет на Транссибе и Байкало-Амурской магистрали построено более 2 тысяч км и модернизировано свыше 5 тысяч км пути.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Самолет «Байкал»

При этом Путин подчеркнул необходимость сделать БАМ двухполосной на всём протяжении и — как уже говорилось выше — полностью электрифицировать магистраль.

«Подобно Транссибу континентальной артерией должен стать новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причём речь не только об увеличении объёмов грузоперевозок и повышении качества автомобильного сообщения», — также отметил Путин.

Связать БАМ с новым портом Эльга на побережье Охотского моря призвана Тихоокеанская железная дорога, в свою очередь рассказал на заседании ВЭФ-2024 глава Якутии Айсен Николаев. 5 сентября на полях ВЭФ якутский руководитель подписал соответствующее соглашение с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным и гендиректором компании «Порт Эльга» Евгением Диевым.

Тихоокеанский флагман на атомном ходу

Но для того чтобы обновление транспортной сети, строительство портов, заводов и жилья на Дальнем Востоке шло полным ходом, необходимо серьёзно обновить энергомощности.

«Уже сейчас некоторые районы, населенные пункты (Дальнего Востока) и крупные дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, вынуждены ждать годы новых станций, из-за чего сдерживается строительство, промышленные объекты, инфраструктура», — констатировал Путин.

Поэтому, пояснил президент, дано поручение правительству подготовить совместно с крупными энергокомпаниями долгосрочную программу развития, чтобы «ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке».

В этой связи президент предложил рассмотреть вариант строительства новых атомных электростанций на Дальнем Востоке. Об этом Путин вёл речь и 4 сентября — на совещании по инфраструктуре Дальнего Востока, и на следующей день, на «пленарке» ВЭФ.

Если Россия строит столько АЭС за границей и в значительной степени их финансирует, то необходимо выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны, пояснил президент.

Все эти меры в совокупности должны подстегнуть развитие Дальнего Востока в новом качестве, которое упомянул президент.

В выступлении на ВЭФ Путин подчеркнул, что, «по сути, сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности». Ранее, 18 июля, Путин заявил, что развитие Дальнего Востока остаётся приоритетом для России на весь XXI век.