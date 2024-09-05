Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна стать не только полностью двухпутной, но и полностью электрифицированной. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути, при этом уже сейчас нужно думать о перспективе. Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Путин 4 сентября в ходе рабочей поездки во Владивосток на полях Восточного экономического форума заслушал доклады о развитии Дальнего Востока. Он отметил, что услышал интересные идеи по развитию Дальнего Востока. Некоторые из них можно будет масштабировать на всю Россию.

22 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что все решения по третьему этапу модернизации БАМа приняты, в проект включено увеличение провозной способности почти до 300 млн тонн.

В мае российское правительство утвердило третий этап модернизации Байкало-амурской магистрали (БАМ) и Транссиба до 2035 года. На эти цели направят более 3,7 трлн рублей. На первой магистрали работы будут вестись на 10 участках. В рамках модернизации железнодорожной инфраструктуры запланировано возведение вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей и моста через реку Амур. Также построят обход Хабаровского транспортного узла, проложат вторые главные пути на определённых участках, а также продолжат развитие Находкинского транспортного узла.

История современного БАМа началась в 1974 году, когда его объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, на которой задействовали в общей сложности более 2 млн человек. Им пришлось преодолеть 11 полноводных рек и семь крупных горных хребтов. БАМ пересекает три часовых пояса и шесть регионов России.