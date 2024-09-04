Владивосток, 4 сентября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Возведение атомных электростанций на Дальнем Востоке является перспективным. Об этом 4 сентября на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа заявил президент РФ Владимир Путин.

Rosatom/Global Look Press

«Я, когда сказал про атомные электростанции, имел в виду и дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление», ― отметил российский лидер.

Российский лидер подчеркнул, что если Россия строит столько объектов за границей и в значительной степени их финансирует, то необходимо выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на заседании Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне 13 июня заявил, что государственное финансирование проектов строительства АЭС необходимо проводить на целесообразном уровне, чтобы был горизонт планирования.

Как доложил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, компания возводит 39 блоков, из которых семь — в России. Он также рассказал, что строительство АЭС «Аккую» в Турции оценивается ориентировочно в $24-25 млрд. Финансирует проект российская сторона.

27 мая Россия и Узбекистан по итогам государственного визита Путина в Ташкент приняли документы о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. В проекте протокола говорится, что Россия, кроме возведения АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, готова строить атомные станции малой мощности, в которых будет до шести энергоблоков мощностью 55 МВт.

Президент России отметил, что АЭС будут возводить по современным российским технологиям, которые отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.