Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:41 — ИА Регнум. России необходимо ускорить создание пассажирской версии самолёта «Байкал» и в ближайшее время запустить её в серийное производство. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Евгений Биятов/РИА Новости

«Прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время», — сказал он.

Президент уточнил, что стоимость и технические характеристики этого воздушного судна должны являться конкурентоспособными, чтобы цена полётов на нём была доступна для россиян, а в ином случае эту программу необходимо субсидировать.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Путин потребовал решить вопрос с созданием нового регионального самолёта в России, сроки которого постоянно сдвигаются. Глава государства подчеркнул, что региональный самолёт нужен для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке.

Ранее в этот же день президент РФ назвал развитие авиаперевозок и формирование новых маршрутов приоритетом для Дальневосточного федерального округа. А 2 сентября он рассказал, что программа субсидирования авиаперелётов по России, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в Европейскую часть, будет и дальше расширяться.