Владивосток, 4 сентября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила 4 сентября пресс-служба Кремля.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Рассчитываю на то, что мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества. Сегодня оно где-то на уровне 3,5 млрд долларов», — заявил Путин, добавив, что у России и Малайзии есть возможности для расширения двусторонней торговли.

Глава российского государства выразил надежду, что во время председательства Малайзии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2025 году Москве и объединению удастся найти новые направления для сотрудничества.

В свою очередь Анвар Ибрагим заявил, что Малайзия рассчитывает на активизацию сотрудничества с Россией. Премьер добавил, что малайзийская делегация прибыла на ВЭФ, чтобы показать готовность сотрудничать с Москвой. Малайзийский политик выразил надежду на улучшение двусторонних отношений во всех сферах.

Участниками российско-малайзийских переговоров со стороны РФ стали глава МИД России Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель министра обороны Александр Фомин.

Путин 3 сентября прибыл во Владивосток с рабочей поездкой. Глава государства примет участие в ВЭФ.

Сегодня, 4 сентября, российский лидер провёл встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Путин, в частности, отметил глубокие исторические корни отношений и духовную близость народов России и Сербии.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.