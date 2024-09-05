Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Расширение Восточного полигона железных дорог является самым важным и крупным проектом в сфере транспорта на Дальнем Востоке. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

(сс) Алексей Задонский

«Здесь самый значимый, крупный проект ― это, конечно же, расширение Восточного полигона железных дорог», ― подчеркнул глава государства.

Российский лидер напомнил, что за последние 10 лет на Транссибе и Байкало-Амурской магистрали построено более 2 тыс. км и модернизировано свыше 5 тыс. км пути. Кроме того, строители возвели и реконструировали более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лена, Бурея, Селенга.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 20 декабря прошлого года на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог, модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей заявил, что своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей.

Путин акцентировал, что при строительстве новых объектов нельзя забывать и о действующей инфраструктуре, её надо поддерживать в рабочем состоянии.

В 2021 году, по окончании первого этапа модернизации, провозная способность Восточного полигона выросла до 144 млн тонн в год. А по итогам второго этапа, который заканчивается в 2024 году, грузопоток магистралей должен увеличиться до 180 млн тонн.

В марте «Российские железные дороги» (РЖД) и группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» заключили договоры генерального подряда на строительство второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей БАМ, а также нового железнодорожного моста через реку Амур. Таким образом, РЖД начали реализацию III этапа развития Восточного полигона.