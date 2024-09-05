Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций (АЭС). Он заявил об этом 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Rosatom/Global Look Press

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что 4 сентября об этом шла на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа.

Как сообщало ИА Регнум, накануне глава государства назвал перспективным направлением строительство АЭС на Дальнем Востоке. Если Россия строит столько атомных электростанций за границей и в значительной степени их финансирует, то необходимо выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны, добавил он.

Позднее в этот же день Путин по видеосвязи дал старт работе новых предприятий Дальнего Востока. Глава государства принял участие в запуске выхода на полную мощность морского порта Суходол, дал старт работе завода «Приморье» по изготовлению пластиковых труб из полиэтилена для водоснабжения и газоснабжения, а также запустил горно-обогатительный комбинат «Озёрный» в Бурятии.