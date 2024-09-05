Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. На реализацию проектов мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов необходимо дополнительно направить 100 млрд рублей. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Предлагаю из утверждённого лимита таких кредитов на период с 2025 по 2030 год целенаправленно выделить 100 млрд рублей на реализацию проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов. То есть сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению», — указал глава государства.

По его словам, на эти цели уже выделено 30 млрд рублей.

Путин подчеркнул, что опыт мастер-планов в дальнейшем будет масштабирован на всю страну, включая опорные города, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета России. В том числе, по словам российского лидера, с 2025 года мастер-план развития будет окончательно подготовлен для проектируемого города-спутника Владивостока. Такой документ объединит в одну линию развития агломерацию: Владивосток, Артём и Надеждинский район, отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил разработать мастер-планы для 200 городов России.

Глава государства рассказал, что для 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития. Кроме того, аналогичная работа ведётся по населённым пунктам в Арктике. В целом программа развития должна охватить порядка 2 тыс. населённых пунктов, включая сёла и посёлки, отметил президент.

Ранее Путин поручил создать достойные условия жизни в Анадыре, Магадане, Якутске. Он отметил, что в целом у всех этих городов есть много схожих проблем, включая суровый климат и сложную транспортную доступность. В качестве первоочередных для решения задач глава государства выделил обеспечение достойных жилищных условий, комфортной городской среды и современной транспортной инфраструктуры.

Российский лидер подчеркнул, что планы преобразований нужно строить на основе запросов жителей этих городов и бизнеса. Глава государства указал, что ещё для пяти городов Дальнего Востока будут созданы мастер-планы, в это число войдут Чита, Южно-Сахалинская и Улан-Удэнская агломерации, Тында и Северобайкальск.

Путин 18 июля заявил, что развитие Дальнего Востока остаётся приоритетом для России на весь XXI век. Он отметил, что уже сегодня Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. В пример президент привёл рост объёма грузоперевозок, потребления электроэнергии, производства золота и угля.