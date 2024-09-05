Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. За всё время своего существования Восточный экономический форум (ВЭФ) помог Якутии привлечь уже более четырёх триллионов рублей инвестиций, заявил 5 сентября во время представления инвестиционного потенциала республики глава региона Айсен Николаев. По его словам, вложенные средства позволили региону не только в четверо, до 2,3 триллионов рублей, увеличить валовый региональный продукт, но и заметно улучшить качество и продолжительность жизни якутян. Впервые в истории она превысила среднероссийский уровень, достигнув 73,55 лет. К тому же это самой высокий показатель на всей территории Дальневосточного федерального округа.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии представил инвестиционный потенциал региона на Восточном экономическом форуме

У Якутии, которая является самым большим регионом не только в России, но и во всем мире, огромный потенциал. Непосредственно в рамках ВЭФ подписаны соглашения на сумму более 900 млрд рублей. И сейчас регион заключает новые долгосрочные инвестиционные контракты. Среди наиболее крупных — строительство морского порта Найба, Тихоокеанской железной дороги, модернизация систем теплоснабжения в Оймяконском районе, расширение проекта «Синергия Арктики», реализация мастер-плана Якутска.

В 2024 году Восточный экономический форум проводится уже в девятый раз. По словам главы региона Айсена Николаева, стартовавшие проекты задали динамику развития Якутии на годы вперед.

«Экономический рост создает основу для улучшения качества жизни людей. Якутяне уверены в будущем — они создают крепкие семьи, растят детей. В 2023 году достигнут важный рубеж — численность жителей республики превысила 1 миллион человек и продолжает расти», — сказал Айсен Николаев.

Для комфортного проживания граждан в регионе строятся новые автомобильные дороги и мосты, железные пути, аэропорты, морские и речные порты, а также надежные энергетические объекты.

Выступая перед потенциальными инвесторами, Айсен Николаев заявил о готовности к сотрудничеству, назвав главными гарантиями уважение к партнерам, защиту их прав и интересов.

«Здесь на Дальнем Востоке создается будущее России, здесь происходит все самое интересное. Мы видим новые возможности для каждого и открыты для нового партнерства», — подчеркнул руководитель республики.

К примеру, связать Байкало-Амурскую Магистраль (БАМ) с новым портом на побережье Охотского моря призвана Тихоокеанская железная дорога. Соответствующее соглашение о совместной реализации проекта кроме Айсена Николаева на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) 5 сентября подписали врио Губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор компании «Порт Эльга» Евгений Диев.

Благодаря проекту у Эльгинского угольного месторождения в Якутии появится прямое сообщение с угольным морским терминалом порта Ванино — «Порт Эльга» в Хабаровском крае, что обеспечит экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Известно, что протяженность железной дороги составит 531 км, а с учётом разъездов и станций — 626 км. К моменту завершения строительства дорога пополнится 15 локомотивами и 1,2 тыс. вагонов. А обслуживать проект будет 1,5 тысяч сотрудников. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году мероприятия Восточного экономического форума проходят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 3–6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году стала «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».