Президент Владимир Путин предложил вернуться к идее строительства моста с материка на Сахалин. Прогнозная стоимость объекта составит от 300 до 400 млрд рублей. Для понимания: Крымский мост обошёлся в 228 миллиардов.

Иван Шилов ИА Регнум

Мост на Сахалин — не первый масштабный инфраструктурный проект, который власти намерены реализовать в ближайшие годы. Однако после каждого такого проекта возникает резонный вопрос о деньгах и экономике каждого отдельного проекта.

Приоритетов много, цель одна

Вплоть до начала СВО государство декларировало два приоритета развития.

Первый — Арктика, от освоения которой зависит доступ России к природным ресурсам, а значит, и деньгам. А ещё Арктика — это Северный морской путь, задача которого — создать возможности для экспорта сырья, заодно обеспечив альтернативный путь из Азии и Европу. В ближайшие 10 лет в Арктику вложат 2,6 трлн рублей.

Второй приоритет — развитие Дальнего Востока в рамках проводимого «поворота» России на Восток. Проектов по ДВ — масса, а с каждым годом становится всё больше — их, как правило, анонсируют на ежегодном Дальневосточном экономическом форуме. В развитие ДВ планируется к 2030 году вложить 10,5 трлн рублей.

С началом СВО власть об Арктике и Востоке, разумеется, не забыла, но появились ещё два приоритета — победа в СВО и интеграция в состав России четырёх субъектов Федерации. На интеграцию Новороссии в ближайшие три года из федерального бюджета потратят 897,9 млрд рублей.

Очевидно, что успешное завершение СВО для России — вопрос выживания. В то же время уже после начала СВО власти анонсировали с десяток различных проектов, наиболее дорогим из которых является строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

Нужно больше золота

Ярче всего государственные приоритеты характеризуют расходы федерального бюджета.

Доходная часть федерального бюджета на текущий год — 35,06 трлн рублей (+22,3% к 2023 году). Расходная — 36,66 трлн рублей (дефицит — 1,66 трлн рублей). В 2025 году дефицит федерального бюджета прогнозируют на уровне 0,83 трлн рублей, в 2026 году он превысит отметку в 1,54 трлн рублей.

Для понимания: в 2022 году дефицит превысил 3,3 трлн рублей, в 2023 году сократился до 3,24 трлн рублей.

Крупнейшая статья расходов — национальная оборона. На неё приходится 29,4% всех трат. По сравнению с бюджетом 2023 года оборонные расходы вырастут на 68,2%. Социальные расходы также вырастут на 19,1% по сравнению с 2023 годом и достигнут 7,73 трлн рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов в декабре прошлого года прямо характеризовал бюджет на 2024–2026 годы «бюджетом победы».

То есть деньги есть.

Во-первых, подсобила девальвация рубля: с 67,5 рубля за доллар по итогам 2022 года до заложенных в бюджет на 2024 год 90,1 рубля за доллар. Это хоть и обусловлено рыночными факторами (проблемы с экспортом в прошлом году при одновременном восстановлении импорта), но помогает властям наполнять бюджет. Продавая тот же объём нефти, можно профинансировать больший объём расходов.

Во-вторых, сказалась нефтяная дипломатия в рамках ОПЕК+, а также активность хуситов в Красном море. Хорошие отношения с саудитами позволяют удерживать цены на нефть, а атаки на суда в Баб-эль-Мандебском проливе поддерживают нервозность на мировых рынках. «В кассу» — и растущий градус противостояния между Израилем и Ираном.

В общем, нефть-матушка помогает сводить дебет с кредитом.

Заодно власти активно изыскивают деньги внутри страны: введены «плавающие» (привязанные к курсу доллара) пошлины на экспорт разных товаров, активно собираются налоги внутри страны (в том числе с блогеров), обращаются в государственный бюджет нажитые коррупционным путём бывшими чиновниками активы.

Плюс власти залезли в «кубышку» — активно используются средства из Фонда национального благосостояния. Формально денег там — свыше 12,5 трлн рублей. Однако важен не общий объём ФНБ, а его ликвидная часть. Она с начала СВО снизилась на 3,7 трлн рублей и к началу 2024 года составляла 5 триллионов. В то же время Минфин обещает довести ликвидную часть ФНБ к концу текущего года до 6,7 трлн рублей.

А ещё Министерство финансов размещает облигации федерального займа (ОФЗ). Последние выпуски облигаций размещаются под рекордную доходность (свыше 13% годовых). В 2022 году Минфин занял 3,26 трлн рублей, в 2023 году — 3,2 трлн рублей, план на 2024 год — 2,63 трлн рублей.

Планируется, что к 2026 году государственный долг России вырастет до 40,9 трлн рублей с 22,28 трлн рублей по итогам 2022 года. При этом внешний долг продолжат сокращать, а внутренний будут активно наращивать.

Этот экскурс в государственные финансы необходим для понимания, что деньги у государства есть.

В возросших расходах есть своя чисто экономическая логика: деньги стимулируют экономику, позволяя выдерживать экономический и санкционный удары от недружественных стран. Главный риск при таком подходе — финансовое перенапряжение. И вот тут важно вернуться к инфраструктурным проектам.

Стройка важнее всего

Анонсированных гигантских строек наберётся больше десятка в разных сферах — от скоростных и не очень железных дорог до автобанов, мостов и газопроводов.

Наиболее дорогостоящий проект — железные дороги.

Строительство четырёх новых высокоскоростных железных магистралей обойдётся примерно в 11 трлн рублей. Речь о дорогах из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер и Минск.

Главные проблемы с ВСМ — убыточность. Если ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург ещё можно окупить, то другие направления неокупаемы в принципе в силу малого пассажиропотока. Кроме того, ВСМ на расстоянии до 1 тыс. км конкурируют с авиаперевозками, что отчасти обессмыслит вложения в аэропорты.

Окупаемость ВСМ является проблемой даже для Китая: там в период с 2011 по 2016 годы прибыль принесла лишь ВСМ Пекин — Шанхай, чей пассажиропоток в 2015 году превысил 130 млн пассажиров.

Менее дорогостоящие, но крайне важные проекты — развитие существующей железнодорожной сети. «Узких мест» в ней хватает, поэтому идут работы по:

— строительству Приазовской железной дороги для связи между Россией и её новыми регионами; стоимость дороги неизвестна, но работы планируют завершить уже к концу текущего года;

— расширению пропускной способности «Восточного полигона» (БАМ и Транссиб), которое обойдётся в итоге примерно в 1,5 трлн рублей.

На частные деньги ведётся строительство Тихоокеанской железной дороги длиной 500 км в Хабаровском крае — к порту Эльга. Стоимость — 140 млрд рублей. Дорога будет использоваться для перевалки угля.

На 2027–2031 годы съехали работы по строительству Северного широтного хода пропускной способностью 23,9 млн тонн грузов, длиной 700 км — от Салехарда до Надыма с мостом через Обь. Проект стоимостью около 700 млрд рублей пока испытывает трудности с поиском финансирования.

Расширения требует и Новороссийский транспортный узел — его пропускной способности не хватало и до начала СВО, а сейчас и подавно. Планируется увеличение пропускной способности железной дороги с 8 млн до 43 млн тонн грузов в год. Стоимость проекта может превысить 500 млрд рублей.

Обход Адлера и продление трассы М-12 до Владивостока

Строительство 152-км четырёхполосной трассы Джубга — Сочи стоимостью 1,4 трлн рублей уже начато. Дорога должна сократить путь из Горячего Ключа в Сочи с 7 до 2 часов за счёт обхода Адлера.

Схема финансирования — смешанная, 600 млрд рублей в дорогу вложит частный капитал, 800 млрд рублей возьмут из ФНБ на 15 лет под 3% годовых. Сама трасса будет платной, реализация проекта приведёт к росту привлекательности Сочи как курорта и масштабным инвестициям в его туристическую инфраструктуру.

Трассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани уже открыли, однако планируется продлить её до Владивостока через Екатеринбург и Тюмень. Стройка рассчитана до 2030 года и обойдётся в 600 млрд бюджетных рублей.

В стоимость входит строительство обходов Омска и Новосибирска. После реализации трасса будет называться «Россия», а на границе с КНР дорога будет выходить на Казахстан, Монголию и КНР через модернизированные пограничные переходы, что упростит автомобильную логистику со странами Азии.

Именно неразвитость дорожной сети России и недостаточная пропускная способность пунктов пропуска были главными логистическими проблемами в 2022 году.

Целый букет мостов

Мост через Лену в Якутии обойдётся в 130 млрд рублей вместо первоначальных 176 млрд рублей. Благодаря мосту Якутск перестанет быть единственным административным центром России без круглогодичного транспортного сообщения с выходом на федеральные трассы.

Мост на Сахалин оценивают в 300 млрд рублей, во столько же обойдётся строительство подходов к нему.

Как отмечает эксперт по железным дорогам бывшего СССР Сергей Сигачёв, у моста есть проблемы с экономической составляющей — он неокупаем, однако стоит втрое дешевле ВСМ Москва-Петербург, при этом обладает важным геополитическим значением. Мост обеспечит прочную всепогодную связь с Сахалином и возможность скачкообразно нарастить силы на острове в случае роста напряжённости с недружественной Японией.

Мост через реку Обь в рамках возведения Северного широтного хода обойдётся примерно в 300 млрд рублей.

Газ на Восток

Также предстоит построить протяжённые газопроводы.

Важнейшая стройка, к которой пока не приступали, — газопровод «Сила Сибири — 2». Помимо увеличения экспорта газа в КНР и частичной компенсации потери европейского газового рынка, СС-2 позволит газифицировать Красноярский край, что значительно улучшит экологическую обстановку в Красноярске.

Обойдётся газопровод СС-2 в 10-13 млрд долларов.

Второй важный проект — газопровод «Белогорск — Хабаровск», который соединит месторождения Восточной Сибири с системой газопроводов Дальнего Востока.

Труба протяжённостью 830 км обойдётся как минимум в 300 млрд рублей, но позволит покрыть дефицит газа на ДВ. Стройку начнут уже в этом году, а закончат прокладку труб к 2029 году.

Научились строить и управлять

Несмотря на все различия, объединяет проекты один момент. Они обладают очень мощным мультипликативным эффектом, то есть создают производственные цепочки. При этом важна не только длина цепи, но и нахождение конечной точки этой цепи в пределах России — деньги не должны выходить за пределы российской экономики.

Заодно проекты стимулируют развитие регионов: увеличивают ёмкость внутреннего рынка, снижая зависимость от экспорта, а также сокращают расстояния за счёт роста скорости движения или облегчения логистики.

Удастся ли реализовать все эти проекты в срок? Безусловно, нет. Переносы неизбежны, равно как и рост смет. Впрочем, это нормально.

Отечественные строители научись качественно строить, а чиновники — управлять гигантским проектами. Яркий пример — 19-километровый Крымский мост, построенный за два года и переживший два теракта с обрушением пролётов.

Для сравнения: ориентировочный срок восстановления рухнувшего после столкновения с контейнеровозом моста длиной 2,75 км в американском Балтиморе составит 10 лет.