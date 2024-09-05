Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Строительство нового автотранспортного коридора Санкт-Петербург — Владивосток поможет в развитии внутреннего туризма. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Подобно Транссибу континентальной артерией должен стать новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причём речь не только об увеличении объёмов грузоперевозок и повышении качества автомобильного сообщения», — сказал Путин.

Он отметил, что маршрут трассы проходит через десятки регионов страны, и станет удобен для туристических поездок. Его протяжённость составит более десятков тысяч километров.

Российский лидер уточнил, что транспортный коридор развивается поэтапно. В декабре 2023 года открылась современная автомагистраль между Москвой и Казанью, к концу 2024 года она должна достигнуть Екатеринбурга, а затем дойти до Тюмени. Также предстоит построить обходы Омска, Новосибирска, Кемерово.

Как сообщало ИА Регнум, на сессии российский лидер затронул ряд транспортных вопросов. Расширение Восточного полигона железных дорог он назвал самым важным и крупным проектом данной сфере на Дальнем Востоке. Российский лидер напомнил, что за последние 10 лет на Транссибе и Байкало-Амурской магистрали построено более 2 тыс. км и модернизировано свыше 5 тыс. км пути. Путин подчеркнул необходимость сделать БАМ двухполосной на всём протяжении и полностью электрифицировать магистраль.

Глава государства отметил, что Россия готова и может реализовывать транспортные проекты глобального масштаба. На восточном полигоне железных дорог, и на всех крупных автодорожных объектах развернута действительно большая работа, в которой задействованы специалисты, инженеры, проектировщики из многих российских регионов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани планируется продлить до Владивостока. Стройка рассчитана до 2030 года и обойдётся в 600 млрд бюджетных рублей. После реализации трасса будет называться «Россия», а на границе с КНР дорога будет выходить на Казахстан, Монголию и КНР через модернизированные пограничные переходы, что упростит автомобильную логистику со странами Азии.