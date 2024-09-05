Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Дальний Восток стал одним из главных факторов укрепления позиции России в мире. Об этом 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил президент РФ Владимир Путин.

Petrov Sergey/Global Look Press

Глава государства подчеркнул, что дальнейшее развитие страны во многом зависит от того, как будет развиваться Дальний Восток.

«По сути, сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагом в новой глобальной экономической реальности», ― отметил Путин.

Он добавил, что основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг. По словам российского лидера, дальневосточные регионы дают прямой выход на перспективные рынки, а также позволяют преодолевать барьеры, навязанные Западом всему миру. Кроме того, они являются пространством для запуска проектов и формирования новых отраслей.

Путин также сообщил, что на последних трёх ВЭФ было подписано больше тысячи соглашений на сумму свыше 10,5 трлн рублей.

Российский лидер также отметил, что Дальний Восток представляет из себя огромное пространство для проявления деловой инициативы, для запуска сложных проектов и создания целых новых отраслей.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 18 июля заявил, что развитие Дальнего Востока остаётся приоритетом для России на весь XXI век. Он отметил, что уже сегодня Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. В пример президент привёл рост объёма грузоперевозок, потребления электроэнергии, производства золота и угля.

4 сентября российский лидер заявил, что успешные предложения по Дальнему Востоку могут масштабировать на всю Россию. Он добавил, что необходимо будет обобщить выработанные на ВЭФ предложения.

Путин также добавил, что на реализацию проектов мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов с 2025 по 2030 год целенаправленно будет выделено 100 млрд рублей.