Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, сообщил 4 сентября Кремль.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Встреча представителей двух стран проходит в Дальневосточном федеральном университете.

Российский лидер заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Как уточнил президент, большое внимание страны уделяют межрегиональному сотрудничеству. Путин также рассчитывает на то, что переговоры с китайской делегацией на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) будут плодотворными.

Путин 3 сентября прибыл во Владивосток с рабочей поездкой. Глава государства примет участие в ВЭФ.

Российский лидер 4 сентября встретится также с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным. В тот же день состоится рабочая встреча президента с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

МИД Китая 3 сентября анонсировал, что Хань Чжэн посетит Россию и Монголию 4–8 сентября. В Россию китайская делегация прибыла по приглашению российского правительства. Зампредседателя КНР примет участие в ВЭФ.

Девятый Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся 3 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Тема форума в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что ожидается участие в ВЭФ 6 тыс. гостей из 76 стран.