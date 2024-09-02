Кызыл, 2 сентября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Программа субсидирования авиаперелётов по России будет и дальше расширяться, заявил 2 сентября президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

«Что касается авиационного сообщения, то и здесь у нас постоянно развиваются процессы, связанные с субсидированием перевозок, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в Европейскую часть», — заявил глава государства на открытом уроке «Разговор о важном», который прошёл в средней общеобразовательной школе № 20 им. Героев Отечества города Кызыла.

В январе текущего года Путин во время поездки в Калининградскую область поручил Минтрансу решить вопрос субсидирования перевозок в регион только для его жителей и студентов. По словам российского лидера, мера позволит пользоваться льготой большему числу жителей региона.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в январе 2023 года объявил, что программу субсидирования перелётов по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа продлят на три года.

В 2023 году около 4,5 млрд рублей направили на субсидирование авиаперелётов для льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока. Программу запустили в 2018 году. Она охватывает 79 маршрутов и включает перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие российские города. Право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи.