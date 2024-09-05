Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:15 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке необходимо создать программу развития энергетических мощностей, которая устранит их дефицит в этом регионе. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Юрий Смитюк/ТАСС

Российский лидер отметил, что одним из ключевых вопросов для начала инициатив в обрабатывающей промышленности, в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети и остальных сферах является электричество.

«Уже сейчас некоторые районы, населенные пункты (Дальнего Востока. — Прим. ред.) и крупные дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, вынуждены ждать годы новых станций, из-за чего сдерживается строительство, промышленные объекты, инфраструктура», — сказал он.

По словам Путина, он дал поручение правительству РФ подготовить совместно с крупными энергокомпаниями долгосрочную программу развития энергетических мощностей в регионе.

«В рамках этой программы предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке. Прежде всего, за счет ввода в строй новых объектов генерации», — пояснил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 сентября Путин поручил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. А накануне российский лидер назвал перспективным направлением строительство АЭС в регионе.

Глава государства также 5 сентября заявил о необходимости полной электрификации Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По его словам, БАМ также должен стать полностью двухпутным.